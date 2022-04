KAART | Aantal positieve coronatests in Oost-Nederland daalt voor vierde dag op rij

Van de drie veiligheidsregio's in Oost-Nederland is Noord- en Oost-Gelderland (1059) goed voor de helft van de besmettingen. Dat komt mede door Brummen, waar verhoudingsgewijs de meeste positieve tests werden geregistreerd: 201,1 per 100.000 inwoners. In absolute aantallen gaat dit om 50 mensen. Dit is ook de enige regionale gemeente die oranje kleurt op de coronakaart.