KAART | Aantal positieve coronatests in regio blijft gelijk op dag dat versoepelingen worden aangekondigd

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal positieve coronatests in deze regio kent een status quo. Tussen donderdag- en vrijdagochtend zijn in Oost-Nederland 269 nieuwe besmettingen opgespoord. Dat zijn er drie meer dan een dag eerder. Maar wie naar het weekgemiddelde kijkt, ziet een gunstige trend.

Neem de Veluwe en de Achterhoek. Vorige week vrijdag stond het weekgemiddelde op 22,2 besmettingen per 100.000 inwoners. In de afgelopen week is het gemiddelde gedaald tot 14,9. Flevoland en de regio IJsselland rondom Zwolle en Deventer laten een vergelijkbaar verloop zien. Met deze gunstige trend in het achterhoofd kondigt het kabinet vanavond om 19.00 uur versoepelingen van de coronamaatregelen aan.

Pinksterdip

In de polder daalde het weekgemiddelde van 19,4 naar 15,1. In IJsselland ging het van 20,4 naar 16,5. Mogelijk is het cijfer beïnvloed door het pinksterweekend. Toen lag het aantal opgespoorde tests laag. Hoewel in de dagen erna meer besmettingen zijn opgespoord, waren deze aantallen lager dan in de week voor pinksteren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Op basis van de dagcijfers springen er vandaag drie gemeenten in positieve zin tussenuit: Steenwijkerland, Zwartewaterland en Heerde. In deze gemeenten zijn relatief weinig besmettingen gemeld. Zwartewaterland, met daarin Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis, is de enige gemeente die deze week vier keer de grijze kleur kreeg.

Voorst kleurt rood

Het zijn vooral Gelderse gemeenten die een rode kleur krijgen. Voor de tweede dag op rij is dat Voorst. Gisteren werden in deze gemeente 9 besmettingen opgespoord en vandaag zijn er 10 besmettingen gemeld. Het is dan ook een van de weinige gemeenten in Oost-Nederland waar het weekgemiddelde vandaag hoger is dan vorige week vrijdag.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook landelijk is te zien dat steeds minder mensen het coronavirus oplopen. In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 21.915 meldingen van positieve tests, gemiddeld 3.131 per dag. Dat gemiddelde daalt voor de negentiende dag op rij en heeft nu het laagste niveau sinds 1 oktober bereikt.

Vrijdag is piekdag

Tussen donderdag- en vrijdagochtend werden 3.914 positieve tests vanuit heel het land geregistreerd bij het RIVM. Dat zijn er meer dan op donderdag, maar op vrijdagen zijn meestal meer nieuwe gevallen dan eerder in de week. Vorige week vrijdag meldde het RIVM meer dan 4.100 positieve tests, de vrijdag ervoor ruim 5.500 en nog een vrijdag eerder bijna 7.500.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Daling zet door

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is opnieuw gedaald. Het zijn er nu 1440, 72 minder dan gisteren. Op de ic liggen nu 521 mensen met corona, 20 minder dan gisteren. Er werden het afgelopen etmaal 120 patiënten nieuw opgenomen. Daarvan kwamen er 27 op een ic-bed terecht.

De instroom in de ziekenhuizen daalt nog steeds gestaag. Gemiddeld werden de afgelopen week 98 mensen per dag op een verpleegafdeling opgenomen met corona. Dat is 58 procent minder dan drie weken geleden en het laagste weekgemiddelde sinds oktober.

Op de intensive care worden nu per dag gemiddeld 21 mensen opgenomen. Dat is het laagste weekgemiddelde sinds begin december.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.