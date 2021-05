KAART | Aantal positieve tests in Oost-Nederland daalt: pinksterdip of structurele daling?

Opvallend is dat drie van deze gemeenten voor de tweede dag op rij geen nieuwe besmettingen kennen. Het gaat om Zwartewaterland, Hattem en Ommen, blijkt uit cijfers van het RIVM. De nieuwe gemeente waar geen positieve coronatests zijn gemeld is Raalte.

Grijs lint

Op de kaart is te zien dat Oost-Nederland een lint van grijze gemeenten kent. Dat betekent dat in deze gebieden amper nieuwe besmettingen zijn gemeld. Opvallend is dat dit lint vanaf Zwolle richting het zuiden grofweg de IJssel volgt.

Ook Olst-Wijhe kleurt met 1 nieuwe besmetting grijs op de kaart. Een heel verschil met gisteren, toen het met 9 nieuwe besmettingen nog een donkerrode gemeente was. De enige gemeente die vandaag de rode kleur krijgt is Putten. In deze Veluwse gemeenten zijn 11 positieve coronatests gemeld.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Noordoost-Gelderland uitzondering

Als we kijken naar regionale cijfers, dan zet de daling door in IJsselland en Flevoland. In de streek rondom Zwolle en Deventer daalde het aantal positieve tests van 85 naar 55. In Flevoland ging het omlaag van 64 naar 47. Op de Veluwe en in de Achterhoek zijn meer besmettingen gemeld. Het aantal steeg tussen maandag- en dinsdagochtend van 102 naar 111. In totaal daalde het aantal besmettingen in Oost-Nederland van 251 naar 213.

Die daling past bij de dagkoers in de rest van het land. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 2531 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het laagste aantal sinds begin februari, toen de teststraten dicht waren vanwege extreem winterweer. Het is niet duidelijk of het lage aantal positieve tests van dinsdag komt doordat minder mensen zich tijdens het pinksterweekeinde hebben laten testen.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg met dertien. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, duurt het even voordat dit is geregistreerd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ziekenhuizen stromen leeg

De coronadrukte in de ziekenhuizen blijft dalen. Ziekenhuizen in het hele land behandelen momenteel 1681 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het laagste aantal sinds 11 december. In vergelijking met maandag daalde het totale aantal opgenomen patiënten met veertien. Het is de achtste achtereenvolgende dag waarop de bezetting daalt.

Eind april behandelden de ziekenhuizen meer dan 2700 coronapatiënten. Dat betekent dat er binnen een maand meer dan 1000 bedden zijn vrijgekomen. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde verder. Op die afdelingen liggen nu 579 mensen met corona. Ook dat is het laagste aantal sinds half december. De ic-artsen en -verpleegkundigen zagen negentien bedden vrijkomen.

Laagste sinds oktober

De druk op de ziekenhuizen neemt af doordat steeds minder coronapatiënten worden opgenomen. De uitstroom is groter dan de instroom. In de afgelopen 24 uur belandden 123 mensen met corona op een verpleegafdeling of ic. In de afgelopen zeven dagen zijn 1025 mensen opgenomen, wat neerkomt op gemiddeld zo’n 146 per dag. Dat is het laagste peil sinds half oktober, toen het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) begon met het delen van die gegevens.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.