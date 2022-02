KAART | Aantal positieve tests in regio IJsselland bijna verdubbeld, met uitschieter in Hardenberg

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal coronabesmettingen in veiligheidsregio IJsselland is flink toegenomen. Er kregen 1914 mensen een positieve testuitslag, terwijl dat er gisteren nog 1062 waren. In veiligheidsregio Flevoland is, in de cijfers die vandaag bekend werden, sprake van een lichte stijging. Ter nuancering: Op woensdagen liggen de cijfers doorgaans hoger dan op dinsdagen.

In dat opzicht is het extra bijzonder dat in Noord- en Oost-Gelderland het aantal bij de GGD positief geteste mensen afnam. De teller ging daar van 2310 naar 2087. Voor de regio Oost-Nederland ging het totaal van 4177 naar 4873.

Hardenberg is de gemeente waar, verhoudingsgewijs, de meeste mensen een positie testuitslag krijgen. Het gaat om 437 positieve tests per 100.000 inwoners. In concrete aantallen: 268 mensen kregen het bericht dat ze Covid-19 hebben. Dat waren er gisteren nog 148. Ter vergelijk: Op Urk werd het laagste aantal positieve tests genoteerd: 56, omgerekend naar 100.000 inwoners.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Landelijk beeld

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 41.481 positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er weliswaar iets meer dan de voorgaande dagen, maar voor een woensdag is dit het laagste aantal in vijf weken tijd. Daardoor gaat de golf verder omlaag.

Gemiddeld komt het neer op 41.050 bevestigde besmettingen per dag. In een week tijd is het niveau met 39 procent gezakt. Het gemiddelde daalt voor de elfde dag op rij.

Minder mensen in ziekenhuis

Er liggen nog 1574 patiënten met corona in de ziekenhuizen. Dat zijn er 52 minder dan gisteren. Op de ic’s liggen momenteel 163 mensen met coronaklachten, het laagste aantal sinds oktober. De omikrongolf van het coronavirus zwakt snel af. In de afgelopen week zijn 310.144 positieve testuitslagen geregistreerd. Dat is 37 procent minder dan de week ervoor, meldt het RIVM.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onder onze best bekeken nieuwsvideo's van vandaag