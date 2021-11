KAART | Afname aantal positieve coronatests in Oost-Nederland, hoge cijfers in Noordoostpolder en Rijssen-Holten

CHECK JOUW GEMEENTEIn heel Oost-Nederland werden er in de afgelopen 24 uur 2137 positieve testen gemeld door de GGD’s, 151 minder dan gisteren. De gemeente Noordoostpolder heeft de meeste besmettingen in heel Oost-Nederland, op de voet gevolgd door Rijssen-Holten.

Positieve ontwikkelingen zijn er in de gemeenten Meppel, Steenwijkerland, Staphorst, Olst-Wijhe en Nijkerk. Deze gemeenten tellen tussen de 38 en 79 positieve testen per 100.000 inwoners. Olst-Wijhe is de gemeente die het laagste aantal coronabesmettingen heeft met een absoluut aantal van 16 besmettingen (38 per 100.000 inwoners).

In de veiligheidsregio Flevoland nemen de cijfers een grote vlucht met 37 meer positief getesten dan gisteren. 534 inwoners kregen hier een uitslag te horen waarin gemeld werd dat ze positief waren getest. Er waren geen sterfgevallen te betreuren in Flevoland. De gemeente Noordoostpolder heeft de meeste besmettingen met 183 besmettingen per 100.000 inwoners in absolute cijfers is dit een aantal van 70 besmette inwoners. Lelystad had het minste aantal gemelde positieve testen (100 per 100.000 inwoners).

Eén persoon overleden in Noord- Oost Gelderland

In Noord- Oost Gelderland is er wel iemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Ook hier was weer een stijging in het aantal besmette personen. Van 995 positief getesten naar 1040. De veiligheidsregio IJsselland laat een daling zien ten opzichte van gisteren: hier werden in het afgelopen etmaal 563 mensen positief getest, een verschil van 58.

Landelijk

Landelijk zijn er 563 bedden bezet door coronapatiënten op de intensive care. Dit is 59,5% van alle bezette IC-bedden. al zegt dit niets over de bezettinsgcapaciteit van de IC. In het hele land werden sinds het afgelopen etmaal 21.552 positieve testen gemeld. Gisteren waren dat er nog 22.281.

