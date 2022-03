KAART | Afname coronabesmettingen IJsselland zorgt voor lichte daling dagcijfers Oost-Nederland

CHECK JOUW GEMEENTEMet 6060 nieuwe coronabesmettingen vallen de dagcijfers van Oost-Nederland lager uit dan gisteren. Dit is vooral te danken aan de besmettingscijfers van de veiligheidsregio IJsselland. IJsselland is de enige veiligheidsregio die er beter voor staat dan een dag geleden.

In de provincie Flevoland zijn met 904 nieuwe coronagevallen, 118 meer besmettingen vastgesteld dan gisteren. Ook in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland komt het aantal positieve tests met 3202 hoger uit dan de 3183 coronabesmettingen die gisteren werden gemeld.

In het afgelopen etmaal zijn er in IJsselland 1854 coronagevallen bijgekomen. Gisteren lag dit aantal nog op 2392. IJsselland is ook de enige veiligheidsregio waarin het aantal nieuwe besmettingen vandaag onder het weekgemiddelde uitkomt. Al met al ligt het totaal aantal nieuwe coronabesmettingen in deze regio lager dan een dag geleden. Toen werden er 6361 mensen positief getest.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Uitschieters

In het afgelopen etmaal zijn in de gemeente Voorst met 431,6 positieve tests per 100.000 inwoners de meeste nieuwe besmettingen gemeld. In absolute aantallen gaat het hier om 107 besmettingen. Gisteren was Hardenberg nog de gemeente met de meeste nieuwe coronagevallen. Daar is het aantal nieuwe besmettingen ten opzichte van gisteren flink afgenomen.

Voorst wordt op de voet gevolgd door de gemeente Zwolle met 431,3 positieve tests per 100.000 inwoners. In Zwolle is dit goed voor een stuk meer besmettingen. Daar is in de afgelopen 24 uur bij 560 mensen het coronavirus vastgesteld. Naast Voorst en Zwolle springt ook Brummen eruit. In de Gelderse gemeente zijn in het afgelopen etmaal 85 mensen positief bevonden, dit komt neer op 407 positieve tests per 100.000 inwoners.

Wederom minste besmettingen op Urk

Veruit de minste nieuwe besmettingen komen van Urk. Daar zijn sinds gisteren slechts drie besmettingen bijgekomen, relatief gezien gaat dit om 14,1 positieve tests per 100.000 inwoners. Dit is niet voor het eerst. In de gemeente ligt het aantal nieuwe besmettingen de afgelopen tijd consequent laag. Op 22 februari het aantal positieve tests op Urk voor het laatst boven de 100 per 100.000 inwoners.

Na Urk staan Lelystad en Staphorst er het beste voor met respectievelijk 196,7 en 208,6 positieve tests per 100.000 inwoners.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Landelijk

In heel Nederland zijn in de afgelopen 24 uur 66.794 mensen positief getest op het coronavirus. Gisteren lag dit totaal iets hoger, op 67.229. Ondanks de lichte daling liggen de dagcijfers nog altijd flink hoger dan het weekgemiddelde van 53.501.

Op dit moment liggen in de ziekenhuizen 1368 mensen met het coronavirus, 157 van hen liggen op de intensive care. Dit aantal ligt gelijk met gisteren. Het aantal opnames in de reguliere zorg is ten opzichte van 24 uur wel toegenomen. Gisteren lagen daar 1201 coronapatiënten, vandaag zijn dat er tien meer.

In de afgelopen 24 uur zijn er 4 mensen bezweken aan de gevolgen van het coronavirus. Gisteren werden er 9 sterfgevallen gemeld.