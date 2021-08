KAART | Aftocht corona wil ook in Oost-Nederland maar niet doorzetten; weer een gemeente in de landelijke topdrie

CHECK JOUW GEMEENTEDe coronacijfers in Oost-Nederland stijgen vandaag weer met ruim vijftig. Deze keer is dat in lijn met de landelijke ontwikkeling; na een paar dagen waarin het aantal positieve tests daalde meldt het RIVM vandaag zo'n 600 nieuwe besmettingen meer dan gisteren.

Verhoudingsgewijs is de stijging van de aantallen in de drie veiligheidsregio's in dit deel van het land nog beperkt. In Flevoland testen vandaag 73 mensen positief, waarvan 57 in Almere. Het zijn er 21 meer dan dinsdag , maar nog altijd fors minder dan de 114 nieuwe besmettingen van afgelopen maandag.

Ook in IJsselland gaat het om een kleine stijging ten opzichte van gisteren, 56 dinsdag, 65 vandaag. Verhoudingsgewijs komen de meeste positieve uitslagen in dit gebied vandaag uit Dalfsen, met 21 per 100.000 inwoners. Dat zijn dan 6 personen. Kampen komt verhoudingsgewijs in de buurt met 2,3 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners maar het zijn er wel meer; hier werden 11 nieuwe besmettingen geteld. Het grootste aantal positieve tests komt in dit gebied vanuit Zwolle, namelijk 16 (12,4 per 100.000).

In Noord- en Oost-Gelderland nadert het aantal nieuwe besmettingen weer dat van maandag. Toen waren het er 123, dinsdag zakte dat naar 93 en vandaag komen er 119 positief getesten bij. In deze regio heeft Apeldoorn als grootste gemeente de meeste positieve tests; 28 vandaag, 8 meer dan gisteren.

Oldebroek houdt de eer van Oost-Nederland hoog vandaag als enige gemeente met nul coronanieuwkomers.

Uitschieter

Opmerkelijke uitschieter in dit deel van het land is vandaag Zutphen. Met 33,4 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners staat deze gemeente landelijk zelfs op nummer drie, na Schouwen-Duiveland (38,4 per 100.000) en Tholen (34,9).

Het gaat in Zutphen om 16 nieuwe gevallen, tegen gisteren 5 en zondag slechts 1.

Eerder deze week zat Raalte twee keer in de hoogste regionen (met 42 en 50 per 100.000) , maar dat gemiddelde is inmiddels teruggezakt naar 13,3.

Nog net onder het gemiddelde

Vandaag zijn in heel Nederland 2.836 nieuwe positieve testen gemeld. Dat is na een gestage daling de afgelopen dagen toch weer bijna 600 meer dan gisteren, toen er 2263 nieuwe besmettingen waren. Het is nog net lager dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (2.905).

