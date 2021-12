KAART | Apeldoorn noteert flink minder nieuwe besmettingen, één gemeente kleurt donkerrood

CHECK JOUW GEMEENTEDe kleur lichtoranje overheerst vandaag op de regionale coronakaart. Het aantal nieuwe coronabesmettingen daalt hard in Gelderland en ook in Overijssel lijkt een voorzichtige neerwaartse trend zichtbaar. De onderlinge verschillen tussen gemeenten blijven groot.

Het contrast is misschien wel het sterkst in Flevoland: op de coronakaart van Oost-Nederland heeft Urk de een-na-minste besmettingen en Zeewolde de een-na-meeste. Een soortgelijk fenomeen voltrekt zich overigens ook in Overijssel en Gelderland.

Besmettingsduik in Gelderland

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland registreert vandaag 339 nieuwe positieve testuitslagen. Omgerekend betekent dat 40.8 besmettingen per 100.000 inwoners. Nergens in Nederland is het relatieve aantal coronagevallen zo laag.

Apeldoorn maakt na de feestdagen een spectaculaire duik: de gemeente noteert 62 positieve testuitslagen. Dat zijn er precies 100 minder dan op eerste kerstdag. Met 37.6 besmettingen per 100.000 inwoners, kleurt Apeldoorn vandaag weer geel op de regionale coronakaart.

Brummen noteert 5 besmettingen. De gemeente heeft daarmee de twee-na-minste corona-infecties per 100.000 inwoners in de regio: 23.9.

Ook daling op de Veluwe

Ook in Harderwijk daalt het aantal corona-infecties ten opzichte van 25 december rap. Vandaag meldt de gemeente 13 nieuwe gevallen: een vermindering van zo’n 70 procent. In een andere Veluwse gemeente, Nunspeet, halveert de hoeveelheid besmettingen ten opzichte van een week geleden. Toen waren het er 20, vandaag zijn het er 10.

Grote verschillen in Overijssel

GGD-regio IJsselland noteert 56.3 besmettingen per 100.000 inwoners: dat is minder dan het landelijk gemiddelde.

Staphorst meldt vandaag 3 nieuwe besmettingen: een halvering ten opzichte van een week geleden. Dat komt neer op 17.4 corona-infecties per 100.000 inwoners: het laagste aantal in de hele regio.

Zo laag als de cijfers in Staphorst, zo hoog zijn ze in Olst-Wijhe. Vandaag registreert de gemeente 19 positieve testuitslagen: 103.5 per 100.000 inwoners. Zodoende is Olst-Wijhe het enige donkerrode vlakje op de regionale coronakaart.

In Rijssen-Holten daalt het aantal infecties dagelijks met zo’n 40 procent. Op eerste kerstdag waren het er 45, gisteren 26 en vandaag meldt de gemeente 16 nieuwe coronagevallen. Omgerekend komt dat neer op 41.9 besmettingen per 100.000 inwoners.

Weinig besmettingen op Urk, veel in Zeewolde

Flevoland heeft nog steeds de hoogste relatieve infectiecijfers van de regio. Vandaag meldt de provincie 359 nieuwe positive testuitslagen: 83.8 per 100.000 inwoners.

De gemeente Noordoostpolder registreert vandaag 30 positieve coronatestuitslagen en dat is precies het gemiddelde van de afgelopen twee dagen. Op eerste kerstdag noteerde de gemeente 50 nieuwe infecties, een dag later waren dat er 10. Met 63 besmettingen per 100.000 inwoners heeft Noordoostpolder meer coronagevallen dan Urk, maar stukken minder dan de Flevopolder.

Urk meldt 5 nieuwe coronagevallen. Dat komt neer op 23.6 besmettingen per 100.000 inwoners: nét iets meer dan Staphorst, maar minder dan andere gemeenten in Oost-Nederland.

Zowel Dronten als Zeewolde kampt met veel nieuwe infecties. Respectievelijk gaat het om 92.8 en 96.2 besmettingen per 100.000 inwoners. Zeewolde meldt vandaag 22 besmettingen: 10 meer dan gisteren. Voor Dronten betekenen de 39 positieve testuitslagen een daling van zo’n 26 procent ten opzichte van eerste kerstdag, maar een stijging van ongeveer 34 procent in vergelijking met tweede kerstdag.

Minder besmettingen, meer ziekenhuisopnames

In heel Nederland zijn er vandaag 11.495 mensen positief getest op COVID-19. Dat zijn er 444 minder dan gisteren. Omgerekend komt het neer op 65.8 besmettingen per 100.000 inwoners.

De ziekenhuizen krijgen het steeds drukker, omdat er meer mensen met COVID-19 worden opgenomen. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het totale aantal ziekenhuisopnames ligt vandaag op 154. Dat zijn er 10 meer dan gisteren. Van de nieuwe coroanapatiënten zijn er 28 opgenomen op de IC en 126 op de verpleegafdeling.

Momenteel worden 2.014 ziekenhuisbedden bezet door een coronapatiënt. Daarvan liggen 550 op de intensive care: 533 in Nederland en 17 in Duitsland.

Overleden coronapatiënten

Bij het RIVM zijn 12 overleden coronapatiënten gemeld. De afgelopen week lag dat op gemiddeld 33 per dag, tegen 52 doden per dag een week eerder. Het lage aantal van vandaag wil eigenlijk nog niet zoveel zeggen: in het weekend worden er minder sterfgevallen doorgegeven, waardoor de cijfers op zondag en maandag bijna altijd lager uitvallen dan op andere dagen.