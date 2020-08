Kaart: bekijk hier het aantal nieuwe corona-gevallen in jouw gemeente

Het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens door corona is deze week gestegen: twaalf en zeven meer dan vorige week. Het aantal nieuwe coronabesmettingen (4013) bleef vrijwel gelijk: 23 minder dan vorige week. In vergelijking met de brandhaarden in het westen, is de situatie in Oost-Nederland relatief rustig.

In Gelderland werden 172 nieuwe besmettingen geconstateerd, in Overijssel 88 en in Flevoland 71. Zowel in absolute als in relatieve zin vallen deze cijfers in het niet bij de provincies Noord- en Zuid-Holland. Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners ligt daar rond de 40. In Flevoland (16,8), Gelderland (8,2) en Overijssel (7,6) ligt dat getal aanzienlijk lager.

Een gemeente in Oost-Nederland met een relatief hoog aantal besmettingen is Voorst. Daar werden vorige week vier gevallen geconstateerd en deze week vijf. Bij een feestje in Twello, onderdeel van de gemeente Voorst, werd recent een reeks besmettingen vastgesteld. Hoeveel maakte de GGD niet bekend. Naar aanleiding daarvan besloten drie bedrijven hun deuren tijdelijk te sluiten vanwege een link met dit feest: de Deventer Buitensociëteit & Bowling en café De Bisschop in Deventer en Pitch&Putt in Bussloo.

Ziekenhuisopnames

Er zijn in de afgelopen week 50 patiënten gemeld die vanwege corona in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat zijn er 12 meer dan vorige week, een stijging van 32 procent. Ondanks dat de toename van het aantal besmettingen meer plaats vindt onder jongere leeftijdsgroepen dan bij ouderen, is bij de ziekenhuisopnames van de laatste zes weken geen verschuiving in leeftijdsopbouw zichtbaar.

Testen

Iets meer dan 100.000 mensen hebben zich in de afgelopen week laten testen op het coronavirus. Dat is ongeveer evenveel als in de weken ervoor. Van alle geteste mensen had 3,5 procent het virus daadwerkelijk onder de leden. De week ervoor was dit 3,6 procent. In de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam, Haaglanden, Midden- en West-Brabant en Zuid-Holland-Zuid is het percentage positieve tests het hoogst.

Reproductie

Het reproductiegetal veranderde nauwelijks, het is in de afgelopen week gezakt van 1,20 naar 1,19. Dat betekent dat een groep van honderd mensen met het virus gemiddeld 119 mensen aansteekt, die op hun beurt ongeveer 142 mensen besmetten. Zo wordt de groep patiënten steeds een beetje groter en verspreidt het virus zich. Als het getal onder de 1 komt, kan het virus uitdoven.

Volgens het RIVM zijn er 438 actieve clusters, 59 meer dan een week geleden. Bij een cluster kunnen drie of meer gevallen met elkaar in verband worden gebracht. De grootste groep patiënten bestaat uit 45 mensen. De meeste mensen lopen de ziekte thuis op, daarna volgen contacten met familie en vrienden, en feestjes en het werk als belangrijkste bronnen.