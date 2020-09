Kaart: bekijk hier het aantal nieuwe coronagevallen in jouw gemeente

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland is deze week gedaald ten opzichte van vorige week. En dat terwijl er landelijk juist een lichte stijging te zien is. Vorige week was dat overigens precies andersom. Hoe is de huidige situatie in Overijssel, Gelderland en Flevoland?

In heel Nederland werden tussen 26 augustus en 1 september 3597 nieuwe mensen positief getest op het coronavirus, meldt het RIVM. Dit is een kleine stijging ten opzichte van vorige week. Toen waren het er 3588, een verschil van 9.

Lees ook Aantal besmettingen stabiel, minder doden en ziekenhuisopnamen Lees meer

In Gelderland kwamen er deze week 238 nieuwe coronagevallen bij. Dit zijn er 20 minder dan de week hiervoor. In Overijssel werden 65 nieuwe coronabesmettingen gemeld, een daling van 34. En in Flevoland was er eveneens een daling te zien. Daar kwamen tussen 26 augustus en vandaag 65 nieuwe coronagevallen aan het licht, een daling van 17:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Ermelo nieuwe uitschieter

Uitschieters zijn net als vorige week de gemeenten Voorst en Harderwijk, al komt daar deze week ook Ermelo bij. In Voorst ligt het aantal coronabesmettingen per 100.000 inwoners op 40,7. Het gaat hier in werkelijkheid om 10 mensen. In Harderwijk ligt het aantal besmettingen per 100.000 inwoners op 47,5. Het gaat hier om 23 geregistreerde besmettingen.

Ermelo is deze week ook één van de uitschieters. Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners komt hier uit op 62,9. Vorige week was dit nog 25,9. In werkelijkheid gaat het deze week om 17 geregistreerde gevallen in Ermelo. Bekijk in onderstaande kaarten het aantal besmettingen in jouw gemeente:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Coronadode in Lelystad

Het aantal mensen in Nederland dat deze week aan het coronavirus is overleden is gedaald. Deze week werden 24 sterfgevallen gemeld, 8 minder dan de week hiervoor. In Oost-Nederland was één nieuwe dode te betreuren door het coronavirus. Dit gebeurde in Lelystad.

Ziekenhuisopnames

Net als het aantal doden door corona daalde deze week ook het aantal ziekenhuisopnames. Dit zijn er nu 57. Vorige week waren dat er nog 84, een daling van 27. In Oost-Nederland zijn er volgens het RIVM deze week twee personen in het ziekenhuis opgenomen vanwege het coronavirus. In beide gevallen gebeurde dit buiten het verspreidingsgebied van deze krant, namelijk in Almere en Enschede.

Flink testen

Tussen 26 augustus en vandaag hebben flink meer mensen zich laten testen op het coronavirus dan vorige week. Het waren er ruim 163.000, een stijging van 23.000 mensen. Het percentage positieve testen op landelijk niveau is deze week afgenomen van 2,5% in de voorgaande week naar 2,2%, deze week. Het reproductiegetal ligt rond de 1.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.