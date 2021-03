KAART | Beroerde coronaweekcijfers in Gelderland en Flevoland, meevaller voor dé brandhaard in de regio

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal nieuwe coronagevallen in Oost-Nederland is afgelopen etmaal gedaald vergeleken met gisteren. Er zijn tussen gisterochtend en vanochtend 518 nieuwe positieve tests gemeld en elke veiligheidsregio noteert een daling. Op de coronakaart zien we ook wat verschuivingen. Zo kleurt Zwartewaterland ineens niet meer donkerrood, terwijl dat gisteren nog de regionale koploper was. In de weekcijfers is dat overigens anders.

In heel het land zijn er 5636 nieuwe coronabesmettingen gemeld, aldus het RIVM. Dat betekent een daling ten opzichte van gisteren. Toen lag het aantal - na correctie - op 6318 besmettingen. In heel Oost-Nederland noteren we nu ook minder nieuwe besmettingen vergeleken met een dag eerder.

In de veiligheidsregio IJsselland staat de teller vandaag op 129 nieuwe besmettingen, een daling van 58. In Flevoland zijn er 116 nieuwe positieve tests geregistreerd, een daling van 33. En in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland worden de meeste nieuwe besmettingen gemeld: 273. Maar ook dat is een daling ten opzichte van gisteren, het zijn er 27 minder.

Zwartewaterland

Op de coronakaart - met het aantal besmettingen per 100.000 inwoners - kleuren vandaag nog maar twee gemeenten donkerrood. Dit zijn Oldebroek met 63,4 positieve tests per 100.000 inwoners en de regionale koploper Bronckhorst met 66,6 positieve tests per 100.000 inwoners. In absolute zin kwamen er in Oldebroek 15 nieuwe besmettingen bij en in Bronckhorst 24.

De afgelopen tijd stond de gemeente Zwartewaterland steevast bovenaan. Sinds een maand geldt die gemeente als coronabrandhaard. Gisteren werden hier nog 74,9 positieve tests per 100.000 inwoners gemeld. Maar vandaag is die situatie anders. Zwartewaterland kleurt niet langer donkerrood, maar donkeroranje met 48,5 positieve tests per 100.000 inwoners. Het gaat om 11 nieuwe besmettingen. Ook buurman Steenwijkerland is de slechte donkerrode kleur kwijt met vandaag 34 positieve tests per 100.000 inwoners.

Landelijk gezien worden de meeste nieuwe besmettingen opnieuw in de grote steden gemeld. In Amsterdam en Rotterdam werden de meeste positieve tests vastgesteld afgelopen etmaal, respectievelijk 233 en 195. In Den Haag werden 180 nieuwe coronagevallen geteld, in Utrecht 95 en in Tilburg 87.

Weekcijfers

De weekcijfers per veiligheidsregio laten een zorgelijk beeld zien in Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland, waar in beide gevallen een stijging waar te nemen is. In Noord- en Oost-Gelderland ging het afgelopen week om 259,5 besmettingen per 100.000 inwoners, terwijl dat er een week eerder nog 209,4 per 100.000 waren. De veiligheidsregio Flevoland noteert deze week 195,3 besmettingen per 100.000 inwoners, twee weken geleden lag dat getal nog op 139,5. Alleen in IJsselland is er een hele lichte daling te zien in de weekcijfers.

Als we kijken naar de weekcijfers in Oost-Nederland en inzoomen per gemeente, dan valt Zwartewaterland op als uitschieter. Tussen 17 maart en vandaag werden hier 159 besmettingen geregistreerd. Dat zijn er 700,9 per 100.000 inwoners. Hierdoor kleurt Zwartewaterland als enige gemeente in deze regio donkerrood op de weekkaart.

In de afgelopen week zijn er in totaal iets meer dan 46.000 positieve tests geregistreerd. Dat zijn er ongeveer 6.500 meer dan een week geleden, een stijging van ruim 16 procent. In totaal lieten deze week ruim 517.000 mensen zich testen. Dat is ongeveer 10 procent meer dan een week geleden. Een van de oorzaken van het grotere aantal testen, is het testen van leerlingen in de basisschoolleeftijd. Dat gebeurde afgelopen week ruim 100.000 keer. Daar rolden bijna 5.000 positieve uitslagen uit.

Meer ziekenhuisopnames

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 1,2 miljoen mensen in Nederland positief getest. Van meer dan 16.300 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. Bij het RIVM werden afgelopen etmaal 49 overleden coronapatiënten gemeld. Gisteren waren dat er nog 15. Er zijn meer coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Het totale aantal ligt vandaag op 2198, zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er vijf meer dan gisteren. Van hen liggen er 623 op de IC, 15 minder dan gisteren.

