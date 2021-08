KAART | Bescheiden opleving nieuwe coronagevallen in Oost-Nederland, meerdere plaatsen kleuren rood

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal nieuwe coronabesmettingen is vandaag licht gestegen in Oost-Nederland. Van een grote uitschieter is geen sprake, het gaat om een kleine opleving. Wel is het opvallend dat meerdere gemeenten vandaag rood kleuren, dat is sinds afgelopen zondag niet meer gebeurd.

De dagcijfers geven mogelijk een vertekend beeld. De GGD kampte gisteren voor de derde keer in een week met een storing. Daardoor is vandaag een inhaalslag gemaakt. Dat is ook de reden dat er landelijk gezien ruim 500 meer besmettingen worden gemeld dan een dag eerder. Vandaag zijn er 2614 nieuwe gevallen geregistreerd, gisteren waren dat er 2130.

De teller in Oost-Nederland staat vandaag in totaal op 257 nieuwe coronagevallen, dat zijn er bijna dertig meer dan de 229 van gisteren. Alle afzonderlijke veiligheidsregio's beleven een bescheiden stijging. In IJsselland zijn 62 nieuwe besmettingen gemeld, gisteren waren dat er nog 45. Flevoland zag het aantal gevallen stijgen naar 91, terwijl Noord- en Oost-Gelderland met 104 nieuwe gevallen koploper is in Oost-Nederland.

Er werden ook meer ziekenhuisopnames gemeld. In Oost-Nederland werden gisteren in totaal 11 mensen met coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis: 6 in Flevoland en 5 in Noord- en Oost-Gelderland. Dat is een verdubbeling ten opzichte van een dag eerder. In IJsselland zijn gisteren voor de tweede dag op rij geen ziekenhuisopnames gemeld.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Gemeenten kleuren rood

Opvallend is dat meerdere gemeenten in Oost-Nederland vandaag weer rood kleuren. Het gaat om Lelystad, Staphorst en Ommen. Het is voor de eerste keer sinds zondag dat er weer plaatsen rood kleuren in ons deel van het land. Ervaring leert echter dat het aantal gemelde besmettingen per gemeente van dag op dag flink kan verschillen. Vorige week kleurden Zwartewaterland en Hattem meerdere keren rood. De situatie in deze gemeenten lijkt zich echter te stabiliseren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Landelijke daling ziekenhuisopnames

Voor de derde dag op rij is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen gedaald. In totaal houden nu 649 besmette mensen een bed bezet, blijkt uit de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er zeven minder dan een etmaal eerder.

Op de verpleegafdelingen liggen 439 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is een daling van zeven ten opzichte van een dag geleden. Er werden 56 coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen.

De intensive cares dragen momenteel zorg voor 210 ernstig zieke coronapatiënten, evenveel als woensdag. Er waren negentien nieuwe opnames op de ic’s, maar een even groot aantal mensen verliet de afdeling of overleed, waardoor het aantal opgenomen patiënten gelijk bleef.

Het LCPS noemt het in alle regio’s ‘erg druk, omdat er veel patiënten binnenkomen terwijl een deel van de zorgmedewerkers op vakantie is’. Woensdag zijn er drie patiënten verplaatst naar een andere regio om de druk op de ziekenhuiszorg te spreiden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.