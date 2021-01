KAART | Besmettingen dalen in de hele regio, ‘coronahaard Urk’ haalt opgelucht adem

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is in de afgelopen 24 uur in deze regio gedaald. Zowel in de veiligheidsregio IJsselland als Noord- en Oost Gelderland testten minder mensen positief dan het etmaal ervoor. In Flevoland is de daling het grootst. Ook landelijk zijn het afgelopen etmaal iets minder mensen (66) dan gisteren positief getest op het virus: 5791.

In de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland testten de afgelopen 24 uur 213 mensen positief op het coronavirus. Een lichte daling ten opzichte van de dag ervoor, toen nog 230 mensen een positieve testuitslag kregen.

Het RIVM meldt ook in IJsselland een daling van het aantal positieve testen, van 216 besmettingen naar 194.

In Flevoland is de daling het grootst, daar werden in het afgelopen etmaal 74 mensen positief op het coronavirus getest. Het zijn er 54 minder dan een etmaal daarvoor, toen er nog 128 besmettingen werden vastgesteld. Daarmee komt Flevoland bijna weer op het niveau van voor de tweede coronagolf.

‘Coronahaard’ Urk kan opgelucht ademhalen, nadat de gemeente lange tijd een hoog aantal besmettingen had, kleurt de gemeente nu ‘grijs’ op de coronakaart. Het aantal besmettingen in het afgelopen etmaal gedaald naar 4,8 positieve tests per 100.000 inwoners. In buurgemeente Noordoostpolder ligt dat aantal met 4,2 per 100.000 inwoners nog wat lager.

Op 18 oktober vorig jaar telde Flevoland 71 positieve testuitslagen, daarna liep het aantal tot 20 december op tot de piek van 392 positieve test per etmaal.

Op de coronakaart kleuren vijf gemeenten in deze regio rood. In Nijkerk en Rijssen - Holten hebben in verhouding tot het aantal inwoners, de meeste positieve tests. In Nijkerk zijn dat er 90 per 100.000 inwoners, in Rijssen - Holten 89.

Landelijk

Amsterdam telde in het afgelopen etmaal de meeste nieuwe gevallen, in de hoofdstad werden 250 positieve tests geregistreerd. In Rotterdam kwamen 208 besmettingen aan het licht en in Den Haag 124. Achter de drie grootste steden staat Oss, waar 97 besmettingen werden gemeld. Eindhoven volgt met 95 gevallen en in de gemeente Utrecht testten 86 inwoners positief.

In tegenstelling tot de daling van het aantal positieve testuitslagen, steeg het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen heel licht. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2354 mensen vanwege Covid-19, dat zijn er 14 meer dan op donderdag. In de afgelopen drie weken is het aantal patiënten in de ziekenhuizen met bijna 500 gedaald.

Sinds het begin van de uitbraak, eind februari vorig jaar, zijn bijna 940.000 Nederlanders positief getest. Van hen zijn bijna 13.500 overleden. De werkelijke aantallen liggen vermoedelijk hoger.

