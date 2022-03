KAART | Besmettingen dalen licht, maar stijgen in Heerde en op Urk

CHECK JOUW GEMEENTEDe daling van het aantal coronabesmettingen in Oost-Nederland zet door. Hardenberg, dat dagenlang zorgenkindje was door het relatief hoge aantal positieve tests, kleurt weer lichtoranje op de coronakaart. Op Urk en in Heerde stijgt het aantal coronagevallen juist.

Ommen en Hardenberg kleurden gisteren nog rood op de coronakaart. Deze gemeenten telden toen meer dan 400 besmettingen per 100.000 inwoners. In het afgelopen etmaal daalden de besmettingsaantallen weer: Hardenberg registreerde 161,4 positieve tests per 100.000 inwoners (99 besmettingen), Ommen telde er 120,3 per 100.000, oftewel 22 coronagevallen.

Heerde kleurt als enige Oost-Nederlandse gemeente donkeroranje op de coronakaart. Hier zijn in de afgelopen 24 uur 324,9 positieve tests per 100.000 inwoners gemeld, wat neerkomt op 61 besmettingen.

Gisteren en eergisteren was het aantal geregistreerde besmettingen op Urk op één hand te tellen. Beide dagen werden er slechts 4 Urker besmettingen aan het licht gebracht. Vandaag verdubbelt het aantal positieve tests naar - wederom slechts - 8 (37,7 per 100.000 inwoners), waardoor Urk de gemeente met de minste coronagevallen in Oost-Nederland blijft.

Kleine stijging in Flevoland

In heel Oost-Nederland zijn de afgelopen 24 uur 3606 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat aantal is nagenoeg gelijk aan dat van gisteren, toen er 3664 besmettingen werden doorgegeven aan het RIVM.

In veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zakt het besmettingscijfer onder het weekgemiddelde. In dit deel van Gelderland werden afgelopen etmaal 1766 positieve tests gevonden, ongeveer 150 minder dan het weekgemiddelde, dat op 1912 besmettingen per dag ligt. Wel ligt dit aantal positieve tests hoger dan gisteren, toen er 1523 coronagevallen bekend werden bij het RIVM.

In veiligheidsregio IJsselland werden 1097 besmettingen gevonden. Dat zijn er flink minder dan het weekgemiddelde van 1443,1 positieve tests. Ook in vergelijking met gisteren is dit aantal laag, want toen werden er nog 1529 besmettingen in IJsselland gemeld.

Flevoland blijft in de buurt van zijn weekgemiddelde van 734 besmettingen. Hier werden de afgelopen 24 uur 743 positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er aardig wat meer dan gisteren, toen er 611 geregistreerde besmettingen uit de jongste provincie kwamen.

Twee gemeenten zonder positieve test

In heel Nederland zijn er afgelopen etmaal 36.529 coronabesmettingen geregistreerd. Dit aantal ligt iets hoger dan het gemiddelde van de afgelopen 7 dagen, dat uitkomt op 35.128 besmettingen. In de 24 uur hiervoor was het aantal geregistreerde besmettingen een stuk lager. Toen testten landelijk 28.904 mensen positief. Wederom zijn Waddeneilanden Vlieland en Schiermonnikoog de enige gemeenten die nul positieve tests melden.

Momenteel liggen er 1258 mensen met corona in het ziekenhuis. 150 mensen liggen vanwege hun coronabesmetting op de intensive care, 12 mensen minder dan gisteren.

In de afgelopen 24 uur zijn er landelijk 16 sterfgevallen vanwege covid-19 doorgegeven, dat zijn er 10 meer dan gisteren.