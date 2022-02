KAART | Besmettingen dalen verder, geen enkele donkerrode gemeente in Oost-Nederland

CHECK JOUW GEMEENTEVoor het eerst in lange tijd kleurt er geen enkele gemeente in Oost-Nederland donkerrood op de coronakaart. Dat wil zeggen dat er geen gemeentes zijn met 500 (of meer) besmettingen per 100.000 inwoners. Het aantal nieuwe positieve tests in de regio ligt ook vandaag weer een stuk lager dan gisteren, blijkt uit de nieuwste cijfers.

In totaal zijn er vandaag 5433 nieuwe coronagevallen vastgesteld in Oost-Nederland. Dat zijn er bijna 1000 minder dan gisteren. In alle drie de veiligheidsregio's daalt het aantal nieuwe positieve tests. In Noord- en Oost-Gelderland zijn het er 2629, in IJsselland 2022 en in Flevoland 782.

Donkerrood verdwenen

Op de coronakaart, met het aantal besmettingen per 100.000 inwoners, is iets opvallends te zien. Geen enkele gemeente krijgt daar vandaag de donkerrode kleur, de zwaarste die je kunt krijgen. Gisteren waren dat er nog vier: Zeewolde, Ermelo, Nunspeet en Bronckhorst.

Overal in de regio ligt het aantal positieve tests dus lager dan 500 besmettingen per 100.000 inwoners. Steenwijkerland zit daar het dichtst in de buurt met 455,6 positieve tests per 100.000 inwoners. Het gaat hier om 202 nieuwe besmettingen.

Er zijn twaalf gemeenten die onder de grens van 300 besmettingen per 100.000 inwoners uitkomen. Dat is vooral te zien op een deel van de Veluwe en in Flevoland. Met 127,2 besmettingen per 100.000 inwoners blijft Urk net als de afgelopen dagen de uitschieter in positieve zin. Er zijn hier 27 nieuwe besmettingen gemeld.

Besmettingen dalen

Het aantal nieuwe coronagevallen neemt verder af, als we kijken naar de landelijke cijfers. In heel Nederland werden er de afgelopen 24 uur in totaal 49.296 nieuwe besmettingen geregistreerd. Donderdag kwamen er nog meer dan 56.000 nieuwe besmettingen bij en woensdag ging het om 63.763 nieuwe gevallen in een etmaal.

Ook het zevendaags gemiddelde is opnieuw gedaald. Afgelopen zeven dagen werden er gemiddeld 58.350 nieuwe coronagevallen per dag bij het RIVM gemeld. Het is de zesde dag op rij dat het weekgemiddelde afneemt.

In Amsterdam kregen 1954 mensen te horen dat ze corona hebben. In Den Haag (1279) Utrecht (1258), Groningen (1252) en Rotterdam (1245) kregen ongeveer evenveel mensen afgelopen 24 uur een positieve testuitslag. Geen enkele gemeente bleef vrij van nieuwe coronagevallen.

Situatie in de ziekenhuizen

Het aantal patiënten dat met corona in het ziekenhuis ligt is vandaag met vier gedaald ten opzichte van een dag eerder, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er nu nog 1584 coronapatiënten in een ziekenhuis.

Op de intensive cares steeg het aantal coronapatiënten wel met elf, naar het totaal van 179. Deze stijging is de hoogste sinds 8 februari, toen er op deze afdeling twaalf mensen bijkwamen.

Sterfgevallen

Het RIVM meldt vandaag zestien nieuwe sterfgevallen als gevolg van corona. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden. In Oost-Nederland gaat het om drie nieuwe sterfgevallen. Twee daarvan zijn te betreuren in de veiligheidsregio IJsselland en één in de regio Noord- en Oost-Gelderland.

