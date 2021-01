KAART | Besmettingen IJsselland schieten omhoog, Staphorst landelijk koploper-af

Het aantal coronagevallen in Noord- en Oost-Gelderland is na de forse stijging van gisteren weer afgenomen. In Flevoland en IJsselland was het juist andersom: daar nam het de afgelopen 24 uur toe. Ook landelijk zijn het afgelopen etmaal iets meer (260) mensen dan gisteren positief getest op het coronavirus: 5857.

In de veiligheidsregio Flevoland was al drie dagen op rij een daling zichtbaar en werd gisteren zelfs het laagste aantal positieve coronatests (99) in ruim een maand tijd gemeld. Eén van de redenen dat het de afgelopen 24 uur toenam (128, 29 meer dan gisteren) is een forse stijging in Lelystad. Daar testten bijna vier keer zoveel mensen positief. Op Urk waren het er bijna drie keer zoveel.

Dat de cijfers constant blijven schommelen, blijkt ook in de andere twee veiligheidsregio’s. In IJsselland, waar het gisteren eveneens afnam, werden meer mensen positief getest. Voor het eerst sinds vorige week woensdag kwam het totaal daar boven de grens van 200, om precies te zijn 216 (64 meer dan woensdag). In Noord- en Oost-Gelderland werden juist 57 coronagevallen minder dan gisteren gemeld: 230.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

Op de coronakaart kleuren zeven gemeenten in deze regio rood. Dat waren er gisteren nog vijf. Zwartewaterland, Ommen en Rijssen-Holten (alle IJsselland) zijn erbij gekomen, terwijl Bronckhorst afviel. Staphorst is nog altijd koploper, al werden er wel minder mensen (16 om 26) positief getest. Ook is de gemeente, in verhouding tot het aantal inwoners (positieve tests per 100.000), niet meer de nummer één van Nederland.

Landelijk

De landelijke koploper is nu het Noord-Brabantse Bladel, waar per 100.000 inwoners 117,7 nieuwe gevallen waren. In absolute aantallen steekt Amsterdam er bovenuit met 252 positieve tests. In Rotterdam kwamen 216 besmettingen aan het licht. Verder vallen ook Den Haag (136), Eindhoven (102) en Utrecht (82) op.

Ondanks de lichte stijging is het de zesde dag op rij dat het landelijke aantal nieuwe gevallen onder de 6000 uitkomt. In de afgelopen zeven dagen zijn iets meer dan 37.500 positieve tests doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op gemiddeld 5359 per etmaal.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

