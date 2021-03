KAART | Besmettingen in Oost-Nederland na dagenlange stijging gedaald, Staphorst maakt opmerkelijke ommezwaai

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de drie veiligheidsregio’s in Oost-Nederland is de afgelopen 24 uur gedaald. Dat gebeurde nadat het aantal besmettingen deze week opliep. Landelijk namen de cijfers wel ietsjes toe. De gemeente Zwartewaterland blijft het zorgenkindje in Oost-Nederland.

In het hele land constateerde het RIVM in de afgelopen 24 uur 5.380 nieuwe coronabesmettingen. Dat zijn er 75 meer dan in de 24 uur daarvoor.

In alle drie de veiligheidsregio’s in Oost-Nederland nam het aantal besmettingen af naar in totaal 507. De daling komt na een dagenlange stijging. Gisteren kwamen er immers nog 564 nieuwe besmettingen bij. Dinsdag ging het om 395 positieve testen en maandag ging het om 341 nieuwe besmettingen.

Staphorst

In de veiligheidsregio IJsselland kwamen er 198 nieuwe positieve tests bij, dat zijn er 19 minder dan in de 24 uur daarvoor. Staphorst kleurt ineens weer donkerrood. Er werden 15 besmettingen vastgesteld, terwijl er gisteren één inwoner positief was getest.

In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland kwamen er 220 nieuwe besmettingen bij. Dat zijn er 18 minder dan in de 24 uur daarvoor. De gemeente Zutphen heeft de meeste besmettingen met 41,7 besmettingen per 100.000 inwoners.

In de veiligheidsregio Flevoland zijn 89 nieuwe besmettingen gemeld, dat zijn er 20 minder dan in de 24 uur daarvoor. Het hoogste aantal besmettingen in Flevoland ligt de afgelopen 24 uur in de gemeente Lelystad, met 26,7 positieve tests per 100.000 inwoners.

Zwartewaterland

Zwartewaterland is nog steeds koploper van Oost-Nederland als het gaat over het aantal geregistreerde besmettingen per 100.000 inwoners. De gemeente kleurt al de lange tijd donkerrood op de coronakaart. Het besmettingscijfer per 100.000 inwoners binnen de gemeente nam de afgelopen dag wel wat af: 127,8 besmettingen. Gisteren was er juist nog sprake van een verdubbeling toen het aantal besmettingen van 83,8 naar 171,9 per 100.000 inwoners ging. Het afgelopen etmaal werden 29 inwoners van de gemeente Zwartewaterland positief getest op het coronavirus, dat zijn er tien minder dan een dag eerder.

Urk blijft met nul nieuwe besmettingen opnieuw in het ‘veilige’ grijs staan. De afgelopen week vergezelden meerdere gemeenten Urk in het grijs, maar dat was vaak van korte duur. Vandaag kleuren Elburg, Putten en Zeewolde grijs. Gisteren kleurde Staphorst zelfs nog grijs, maar door de vijftien nieuwe besmettingen schiet Staphorst dus in één klap door naar donkerrood.

Ziekenhuisopnames

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal iets gestegen. Het totale aantal opgenomen patiënten met Covid-19 is nu 1925, dat zijn er 12 meer dan woensdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive care liggen 572 coronapatiënten, 12 meer dan een dag eerder. Opvallend is dat het aantal mensen op ic’s al meer dan een week gestaag toeneemt. Een week geleden lagen er 33 patiënten minder.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1353 Covid-patiënten, dat zijn er evenveel als woensdag.

Woensdag daalde het totaal aantal opgenomen coronapatiënten, na een toename de twee voorgaande dagen. Het LCPS houdt al een aantal weken rekening met een toename van het aantal opgenomen patiënten

Sterfgevallen

Het aantal gemelde sterfgevallen door Covid-19 steeg afgelopen etmaal met 50. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven. Woensdag werden 31 overlijdens geregistreerd

