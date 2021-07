KAART | Besmettingen in regio schieten verder omhoog, ook flinke stijging in weekcijfers

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland is in de afgelopen 24 uur nog verder omhoog geschoten. Waar de teller gisteren bleef steken op 76 nieuwe positieve tests, zijn dat er deze dinsdag 141. In Noord- en Oost-Gelderland zien we zelfs een verdubbeling. De coronakaart kleurt intussen steeds minder grijs dan voorheen.

De grootste stijging van het aantal besmettingen zien we dus in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Daar werden gisteren nog 42 nieuwe coronagevallen gemeld, vandaag is dat aantal meer dan verdubbeld naar 86. Uitschieters zijn de gemeenten Nunspeet en Zutphen, maar daarover zometeen meer als we verder inzoomen op de coronakaart.

Lees ook Corona weer in opmars, aantal nieuwe gevallen in de lift

Van grijs naar oranje

In de veiligheidsregio IJsselland is er van een verdubbeling in het aantal nieuwe besmettingen nog geen sprake, maar het zit er dicht tegenaan. Maandag stond de teller hier op 22 positieve tests, vandaag zijn dat er 40. In Flevoland valt de stijging juist mee. Daar zijn vandaag 15 nieuwe besmettingen gemeld, ‘slechts’ drie meer dan gisteren. In drie Flevolandse gemeenten zijn zelfs helemaal geen nieuwe coronagevallen aan het licht gekomen, namelijk in Noordoostpolder, Urk en Zeewolde.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Twee weken geleden zagen we dat de coronakaart van Oost-Nederland nog een (bijna) volledig grijze gloed had, een teken dat er in alle gemeenten amper nieuwe positieve tests waren geregistreerd. Dat beeld lijkt voorlopig echter verleden tijd, nu we de oranje kleur steeds meer terug zien komen. De twee negatieve uitschieters in onze regio zijn Nunspeet en Zutphen met respectievelijk 21,5 en 14,6 positieve tests per 100.000 inwoners.

Verviervoudiging

Landelijk gezien schoot het aantal nieuwe positieve coronatests in het afgelopen etmaal door tot 2253, het hoogste aantal sinds 4 juni. Ten opzichte van gisteren kwamen er meer dan 700 nieuwe coronagevallen bij. Vergeleken met vorige week dinsdag is het aantal nieuwe besmettingen verviervoudigd, meldt het RIVM.

In Amsterdam werden afgelopen etmaal verreweg de meeste besmettingen geteld, in totaal 269. In Rotterdam kregen 177 mensen een positieve testuitslag, in Den Haag waren het er 128. Daarna volgen Groningen (108) en Utrecht (88). Sinds eind juni krijgen steeds meer mensen een positieve testuitslag. Dat heeft mogelijk te maken met onder meer de oprukkende Delta-variant van het coronavirus.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Situatie in ziekenhuizen

In totaal liggen er dinsdagmiddag 212 mensen met corona in een ziekenhuis, een daling van 24 ten opzichte van maandag. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares is afgelopen etmaal ook weer gedaald. Het gaat nu om 103 patiënten, zeven minder dan gisteren.

Er werden volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) geen patiënten tussen regio’s verplaatst. Het aantal sterfgevallen in Nederland steeg met één. In Oost-Nederland kwamen er geen nieuwe sterfgevallen aan het licht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Weekcijfers: flinke stijging

Op dinsdag maakt het RIVM ook altijd de weekcijfers bekend. Meer dan twee keer zoveel mensen in Nederland hebben afgelopen week positief getest op het coronavirus als in de week ervoor. In totaal zijn 8541 nieuwe besmettingen geconstateerd. Een week eerder noteerde het RIVM 4208 gevallen.

In onderstaande staafdiagram is de weeksituatie in Oost-Nederland te zien. In de hele regio is een flinke stijging zichtbaar. In de regio Noord- en Oost-Gelderland zijn er afgelopen week 35,3 besmettingen per 100.000 inwoners geregistreerd. In absolute aantallen gaat het om 292 besmettingen. De week daarvoor waren dat er nog 149 (18 per 100.000 inwoners). In IJsselland ging het de voorbije week om 25,8 besmettingen per 100.000 inwoners (137 in absolute zin) en in Flevoland om 18,2 positieve tests per 100.000 inwoners (77 in absolute zin).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.