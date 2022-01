KAART | Besmettingen ondanks storing naar opnieuw dagrecord, regio IJsselland valt op

Of er daadwerkelijk lichtpuntjes zijn in de regio Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland moet nog uitwijzen. In de afgelopen 24 uur zijn daar wel veel minder besmettingen gemeld. In Flevoland werden 460 positieve testen geregistreerd, 65 minder dan gisteren (525). Noord- en Oost-Gelderland telde er 909. Dat zijn er 63 minder dan de dag ervoor (972). Van een daling in de regio IJsselland (723) is nog geen sprake. Daar ging het aantal gevallen met 135 omhoog.