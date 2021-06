KAART | Besmettingen schieten naar beneden: waslijst aan gemeenten op nul, Putten valt uit de toon

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland heeft vandaag een vlucht naar beneden genomen. In maar liefst vijftien gemeenten komen er helemaal geen nieuwe besmettingen bij. Alleen Putten valt uit de toon en kleurt donkeroranje op de coronakaart.

In heel Oost-Nederland staat de teller vandaag op 65 nieuwe coronabesmettingen, terwijl dat er gisteren nog 83 waren. In zowel IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland als Flevoland is het cijfer vandaag gedaald. In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland komen er deze vrijdag 31 nieuwe besmettingen aan het licht, zeven minder dan gisteren. In Flevoland zijn er vandaag 11 nieuwe positieve tests, acht minder dan gisteren. En in de veiligheidsregio IJsselland zijn het er 23. Dat zijn er drie minder dan donderdag.

Nul nieuwe besmettingen

Op onderstaande coronakaart is te zien dat een aanzienlijk deel van deze regio grijs kleurt en dat is de beste kleur die je als gemeente kunt hebben. In meerdere gemeenten komen er al dagen helemaal geen nieuwe besmettingen meer bij.

Vandaag staat de teller op maar liefst vijftien gemeenten waar er nul nieuwe positieve tests worden genoteerd. Dit zijn Urk, Ermelo, Elburg, Oldebroek, Hattem, Staphorst, Ommen, Dalfsen, Heerde, Epe, Brummen, Zutphen, Voorst, Lochem en Raalte. In totaal werden er in 127 gemeenten in Nederland nul nieuwe coronagevallen vastgesteld.

Een gemeente springt er in negatieve zin tussenuit en dat is Putten. Waar veel gemeenten dus de goede grijze kleur hebben, staat Putten juist op donkeroranje met 29 positieve tests per 100.000 inwoners. Daarmee scoort het veruit het slechtst van alle gemeenten in deze regio. Hierna volgen Rijssen-Holten met 15,7 en Kampen met 12,9 positieve tests per 100.000 inwoners.

Landelijk beeld

Landelijk gezien dook het aantal nieuwe coronabesmettingen vandaag onder de 1000. Het waren er om precies te zijn 918. Het is de tweede keer deze week dat het aantal bevestigde besmettingen onder de duizend duikt. Ook het weekgemiddelde is weer gedaald. In de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 1035 positieve tests per dag geregistreerd.

In Amsterdam kregen tussen donderdag- en vrijdagochtend 60 mensen een positieve testuitslag. In Rotterdam waren dat er 59, in Den Haag 48 en in Utrecht en Breda respectievelijk 24 en 14. Ook in Hilversum en Delft werden 14 nieuwe besmettingen gemeld.

Ziekenhuis en sterfgevallen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal opnieuw flink gedaald. Op dit moment verzorgen de ziekenhuizen nog 533 patiënten met corona. Dat zijn er 40 minder dan gisteren. Van die 533 liggen er 218 op de intensive care en dat zijn er acht minder dan donderdag.

Het aantal sterfgevallen als gevolg van corona nam vrijdag wel toe, met twee. In Oost-Nederland zijn geen nieuwe sterfgevallen te betreuren. Het aantal sterfgevallen dat dagelijks wordt gemeld is in Nederland voor de tiende dag op rij lager dan tien. Afgelopen zeven dagen werden in totaal zeventien nieuwe doden als gevolg van corona geregistreerd.

