KAART | Besmettingen stijgen in Flevoland: Urk heeft wel het minste aantal besmettingen van de regio

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 6970 mensen positief op corona getest in Oost-Nederland tussen gisterochtend en vanochtend. Dat is iets minder dan het aantal (7448) van een etmaal eerder. In de veiligheidsregio Flevoland steeg het aantal besmettingen met covid-19 terwijl in de andere veiligheidsregio’s een daling was te zien.

Vijf gemeenten in Nederland hebben meer dan 500 besmettingen per 100.000 inwoners. In absolute cijfers ziet dat er zo uit: in Zwolle raakten 676 mensen besmet met het virus. In Olst-Wijhe kregen 106 mensen een positieve uitslag van de GGD en in Raalte waren dit er 256. In Voorst zijn 138 coronagevallen gemeld en in Deventer waren dit er 603.

Urk, Zutphen en Epe hadden relatief gezien de minste besmettingen per 100.000 inwoners. In absolute cijfers vertaalt zich dat naar 5 besmette inwoners op Urk, 94 mensen met een positieve uitslag in Zutphen en 66 met corona besmette inwoners van Epe.

Noord- en Oost-Gelderland

In veiligheidsregio IJsselland is een afname te zien van 44 besmettingen. Daar zijn in het afgelopen etmaal 2751 mensen positief getest op covid-19. Alleen in veiligheidsregio Flevoland steeg het aantal besmettingen: van 891 besmettingen naar 1106. Met 3113 nieuwe gevallen ligt het dagtotaal in de veiligheidsregio Noord en Oost-Gelderland qua besmettingen lager dan 24 uur geleden. Toen werden er nog 3762 nieuwe besmettingen gemeld. In Noord- en Oost-Gelderland overleed één persoon aan de gevolgen van een besmetting met corona.

Landelijk



In de afgelopen 24 uur zijn in Nederland 69.215 mensen positief getest op het coronavirus. Dit zijn 5353 minder coronagevallen dan gisteren. Toen werden er 74.568 nieuwe besmettingen gemeld. Het dagtotaal ligt 6958 besmettingen boven het weekgemiddelde van 62.257.

Het totaal aantal opgenomen covid-19-patiënten in Nederland bedraagt 1663, dat zijn er vijf meer dan gisteren. Daarvan liggen er 160 op de ic. Dat zijn er evenveel als gisteren. Van de covid-19 patiënten liggen er 1503 in de kliniek, vijf meer dan gisteren.