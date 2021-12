KAART | Besmettingen vlammen weer op in Overijssel

CHECK JOUW GEMEENTEWaar het eerst de goede kant op leek te gaan met coronabesmettingen in Overijssel, nemen de besmettingen nu opnieuw toe. Hattem en Staphorst blijven hangen in het laagste aantal besmettingen van de regio Oost-Nederland. In de hele regio werden er 1889 besmettingen met Covid19 gemeld. Gisteren waren dat er 1888.

In Flevoland zijn er zes besmettingen minder gemeld dan gisteren en hiermee komt de provincie op 486 besmettingen. Urk is de gemeente waar de minste positieve testen zijn gemeld met 23,6 besmettingen per 100.000 inwoners, wat neerkomt op vijf besmettingen. Zeewolde kent met 34 positief geteste inwoners de meeste besmettingen van de provincie, wat inhoudt dat er 148,6 positieve testen zijn per 100.000 inwoners.

De regio Noord- en Oost Gelderland staat bovenaan de lijst met de meeste besmettingen in de regio Oost-Nederland. Hier zijn in de afgelopen 24 uur de meeste besmettingen gemeld. 889 in absolute cijfers. In Hattem was de besmettingsgraad het laagste van de provincie, 24,5 positieve testen per 100.000 inwoners, in absolute cijfers is dit een aantal van drie inwoners die Covid19 opliepen.

Staphorst minste besmettingen in IJsselland



De regio IJsselland volgt met 512 gemelde besmettingen, zes meer dan gisteren. Staphorst valt hier positief in op met 57,9 besmettingen per 100.000 inwoners, in absolute aantallen zijn dit tien inwoners.

Het hoogste aantal coronabesmettingen is vandaag gemeld in Zutphen. Hier kregen 86 inwoners een positieve uitslag van hun coronatest. Ook in Ermelo (48 positieve testen), en Kampen (90) zijn veel besmettingen.

Landelijk

Landelijk gezien kregen er in het afgelopen etmaal 17,828 mensen te horen dat ze corona hebben via de GGD’s. Een daling van 2190 positieve testen ten opzichte van gisteren.

