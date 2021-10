KAART | Besmettingkaart kleurt steeds donkerder: Staphorst blijft dé coronahaard van Nederland

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal coronabesmettingen in de regio loopt stevig op, waarbij met name Staphorst in het oog blijft springen. In het dorp werden 63 nieuwe besmettingen in het afgelopen etmaal geregistreerd. Dat zijn er 10 meer dan een dag eerder. Relatief gezien scoort Staphorst ook opnieuw verreweg de meeste besmettingen van Nederland.

De veiligheidsregio IJsselland staat er slecht op wat betreft nieuwe coronagevallen. Met 39.5 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners, heeft IJsselland relatief gezien de meeste besmettingen van alle regio's. Dit heeft vooral te maken met de situatie in de gemeente Staphorst, maar ook met het naastgelegen Zwartewaterland. Samen vormen deze gemeente dé coronabrandhaard van Nederland.

In het afgelopen etmaal zijn er in de veiligheidsregio 211 nieuwe besmettingen vastgesteld. IJsselland wordt op de voet gevolgd door Noord- en Oost-Gelderland, waar 203 nieuwe gevallen werden ontdekt. Dit staat gelijk aan 24.2 per 100.000 inwoners.

In Flevoland gaat het een stuk beter. Daar werden 79 nieuwe gevallen geconstateerd, dit zijn er 18.4 per 100.000 inwoners. Hiermee is Flevoland de enige van de drie veiligheidsregio’s die onder het landelijke gemiddelde van 21.4 besmettingen per capita duikt.

Staphorst

In de gemeentes Staphorst, Kampen, Nunspeet en Rijssen-Holten werden in de afgelopen 24 uur de meeste nieuwe coronabesmettingen genoteerd. Hierbij behoud met name Staphorst (63 gevallen) de twijfelachtige eer van de gemeente met de meeste nieuwe besmettingen. Ook Kampen en Nunspeet sloegen gisteren donkerrood uit. Rijssen-Holten is er nieuw bijgekomen. Daar werden in het afgelopen etmaal 24 coronagevallen geconstateerd. Gisteren was ook Raalte donkerrood, dat is vandaag niet het geval.

Vooral Staphorst springt er dus in negatieve zin uit. Met 365 positieve tests per 100.000 inwoners is de gemeente op dit moment nog altijd één van de grootste, zo niet de grootste coronabrandhaard in ons land. ,,We zien dat het aantal besmettingen deels oploopt doordat mensen zich in Staphorst kunnen laten testen. Dat was volgens verwachting. We wachten nu af welk effect de overige maatregelen hebben.’’ Dat laat gemeentewoordvoerder Margriet weten aan de Stentor.

Huisartsen gaan in de strijd tegen de rap oplopende besmettingen in Staphorst vanaf komende week ook in de eigen praktijk vaccineren. De vaccinatiegraad in de gemeente ligt namelijk relatief laag. De hoop is dat de vaccinatiegraad door in de huisartsenpraktijk te gaan prikken een boost krijgt.

Minste besmettingen

In vergelijking met gisteren valt op dat alleen Heerde consequent in het lichtgrijs blijft, de laagste graad. Toch werd hier wel één nieuw geval vastgesteld. Verder weten ook Zeewolde en Brummen met respectievelijk één nieuwe besmetting in het grijs te blijven. Gisteren werden er in Zeewolde vijf en in Brummen drie coronagevallen genoteerd. Die dag werden naast Heerde in de gemeentes Dronten, Meppel en Lochem de minste nieuwe gevallen vastgesteld.

In totaal zijn er in het verspreidingsgebied van de Stentor in de afgelopen 24 uur 493 nieuwe coronabesmettingen genoteerd. Hiermee komt deze regio op een gemiddelde van 27.4 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners.

Landelijk

In de afgelopen 24 uur zijn in Nederland 3.737 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dit zijn er 494 meer dan het gemiddelde van het aantal dagelijkse opnames deze week. Dat gemiddelde ligt op 3.243.

Landelijk liggen er op dit moment 408 personen in het ziekenhuis vanwege een coronabesmetting, dit zijn er in totaal twee meer dan gisteren. In het afgelopen etmaal zijn 13 personen opgenomen. Gemiddeld komen er in de ziekenhuizen per dag 46 coronapatiënten bij.

Intensive care en sterfgevallen

Van de 408 opgenomen coronapatiënten liggen er op dit moment 138 op de intensive care. Het gaat hier om vijf nieuwe opnames. In totaal is het aantal patiënten op de ic ten opzichte van gisteren met één toegenomen.

In de afgelopen 24 uur zijn er in Nederland vijf personen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat is één sterfgeval minder dan gisteren. Voor zover bekend is geen van de sterfgevallen afkomstig uit onze regio.

