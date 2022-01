KAART | Besmettingscijfers blijven hoog: regio Noord- en Oost-Gelderland spant de kroon, Flevoland toont flinke daling

CHECK JOUW GEMEENTEVijf gemeenten van de regio Oost-Nederland blijven vandaag onder de 100 positief geteste personen per 100.000 inwoners, terwijl in de rest van de regio de besmettingen hoog blijven. In heel Oost-Nederland kwamen er 3357 nieuwe besmettingen bij. Vooral in Noord- en Oost Gelderland stijgen de besmettingen flink. Toch zijn er ook lichtpuntjes: regio Flevoland laat een flinke daling in het aantal positieve testen zien.

Wie naar een volledig beeld van de Veiligheidsregio Flevoland kijkt, ziet dat het nog steeds provincie Almere is die voor de meeste besmettingen zorgt. Almere behoort niet tot de regio waar de Stentor verschijnt en is buiten het kaartje gelaten. Toch drukt zij met 465 van de nu 697 in heel provincie Flevoland flink op het aantal positieve gevallen. Gisteren waren er nog 1033 nieuwe besmettingen gemeld door de plaatselijke GGD’s, dus Flevoland lijkt op weg naar minder besmettingen. Lelystad blijft met 134 besmettingen per 100.000 inwoners hoog (107 besmette personen in absolute cijfers), maar gisteren lag dat aantal nog op 216, meer dan 50 procent minder besmettingen dus. Ook in de dorpen zijn flinke dalingen te zien. De meeste besmettingen zijn er in Lelystad, Dronten (126 per 100.000 inwoners)) en Urk (85 per 100.000 inwoners). De gemeente Noordoostpolder, Urk en Zeewolde zijn onder de honderd besmettingen per 100.000 inwoners geschoten.

IJsselland



In IJsselland stijgt het aantal besmettingen weer, van 800 gisteren naar 873 vandaag. Al drie dagen op rij stijgen de besmettingen in deze veiligheidsregio, al ligt dat in het afgelopen etmaal vooral aan de drie grote steden. Zwolle heeft nog steeds relatief gezien de meeste besmettingen: 207 per 100.000 inwoners. Kampen volgt met 206 besmettingen per 100.000 inwoners en Deventer sluit de rij met 188 besmettingen per 100.000 inwoners.

In de rest van de regio is de gemeente Olst-Wijhe de enige gemeente die in het aantal positieve testuitslagen stijgt. De gemeente Olst-Wijhe bleef dagenlang onder de 100 besmettingen per 100.000 inwoners maar is nu gestegen tot 147 besmettingen per 100.000 inwoners.

Noord- en Oost Gelderland



Noord- en Oost Gelderland zijn vandaag opgeklommen tot de regio's in Oost-Nederland waar de meeste besmettingen zijn gemeld. Dat de cijfers zo hoog zijn, komt doordat in bijna elke gemeente in deze veiligheidsregio de cijfers op zijn gelopen. In Lochem liepen de gemelde besmettingen iets terug ten opzichte van gisteren (van 186 naar 183 per 100.000 inwoners) en in Rijssen-Holten kelderden de cijfers met de helft: van 301 besmettingen per 100.000 inwoners naar 147. Ook in Brummen daalden de cijfers en in deze gemeente zijn sinds het afgelopen etmaal de minste besmettingen gemeld van de regio: 96 per 100.000 inwoners. In absolute aantallen zijn dit 20 mensen die een positieve testuitslag kregen.

Landelijk

Het RIVM heeft in het afgelopen etmaal 36.308 nieuwe coronagevallen geteld in Nederland. Dat zijn er meer dan een dag eerder, toen er op zaterdag volgens gecorrigeerde cijfers 31.963 nieuwe besmettingen werden vastgesteld.

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen volgens cijfers van het RIVM momenteel 906 patiënten die opgenomen zijn in een gewoon ziekenhuisbed vanwege het coronavirus. Op de IC liggen 311 patiënten met het coronavirus.

