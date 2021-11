KAART | Besmettingscijfers in Oost-Nederland blijven hoog, al lijkt voorzichtige daling ingezet

Landelijk staat de besmettingsteller vandaag op 21.099. Het Stentor-gebied is verantwoordelijk voor zo’n 12 procent (2.569) daarvan. In Oost-Nederland registreren de gemeenten Apeldoorn (173), Zwolle (158) en Barneveld (126) de meeste nieuwe positieve testuitslagen. Worden deze cijfers afgezet tegen inwonersaantal, dan behoudt alleen Barneveld een plekje in de regionale corona-top-3.

Donkerrood

Tachtig procent van de gemeenten in het Stentor-gebied kleurt donkerrood op de coronakaart. Van de 35 gemeenten zijn er 6 rood en is er vandaag slechts 1 oranje.

Koploper is Elburg met 213,4 coronabesmettingen per 100.000 inwoners. Daar worden vandaag 50 nieuwe besmettingen gemeld en dat zijn er 10 minder dan gisteren. Ook Barneveld (210 per 100.000) en Rijssen-Holten (201,5 per 100.000) registreren relatief veel coronagevallen. Respectievelijk gaat het om 126 en 77 positieve testuitslagen.

Opvallend is Steenwijkerland, met 151,1 besmettingen per 100.000 inwoners. Die gemeente ziet, in tegenstelling tot de overgrote meerderheid, een behoorlijke stijging in het aantal coronagevallen. Het aantal positieve testuitslagen schiet van 40 naar 67: een stijging van bijna 70 procent.

Brandhaard ondanks daling

Een aantal plaatsen noteert nog steeds relatief veel nieuwe coronapatiënten, maar is gelijktijdig bezig met een behoorlijke daling. Zowel Nunspeet als Urk staat in de regionale corona-top-10 als het gaat om positieve testuitslagen, maar in beide gemeenten daalt de hoeveelheid besmettingen met ongeveer een derde. Putten meldt weliswaar 147,8 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners, maar dat is een vermindering van ruim 40 procent ten opzichte van gisteren.

Ommen: nagenoeg gelijk aan landelijk

Landelijk ligt het gemiddeld aantal positieve testuitslagen op 120,7 per 100.000 inwoners. In Oost-Nederland zijn er 19 gemeenten die relatief evenveel of minder besmettingen tellen. Met 120,3 nieuwe coronagevallen per 100.000 inwoners komt Ommen het dichtst in de buurt van het relatief nationaal daggemiddelde. In absolute aantallen gaat het in Ommen om 22 besmettingen.

Ermelo duikt diep

In Zeewolde zijn vandaag relatief de minste besmettingen vastgesteld: 74,3 per 100.000 inwoners. Dat betekent dat daar 17 mensen positief testten op COVID-19.

De gemeenten Zwartewaterland, Olst-Wijhe en Meppel registreren eveneens relatief lage cijfers. Ermelo maakt een enorme duik in het aantal positieve testuitslagen en toont met 24 nieuwe coronagevallen een ruime halvering ten opzichte van gisteren.

Veiligheidsregio’s in beeld

In veiligheidsregio Flevoland kwamen er vandaag 490 nieuwe coronapatiënten bij. Dit aantal ligt in lijn met dat van de afgelopen twee dagen. Omgerekend komt dat neer op 114,4 besmettingen per 100.000 inwoners.

Ook in IJsselland blijft het aantal positieve testuitslagen redelijk stabiel. De regio meldt vandaag 626 besmettingen (117,1 per 100.00 inwoners). Overigens is dat wel een stijging van bijna 13 procent ten opzichte van het weekgemiddelde.

De coronacijfers van veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland vormen hierop een uitzondering. Daar ligt het aantal besmettingen per 100.00 inwoners vandaag namelijk wél hoger dan het landelijk gemiddelde: op 127,3. In absolute aantallen gaat het om 1.058 nieuwe infecties en dat is ruim een kwart minder dan gisteren.

Zorgen om het zuiden

De hoogste besmettingscijfers komen vandaag uit het zuiden. Zeeland meldt relatief de meeste positieve testuitslagen: 200,1 per 100.000 inwoners. Omgerekend komt dat neer op 771 nieuwe coronagevallen. De gemeente Goes telt, zowel landelijk als provinciaal, de meeste besmettingen per 100.000 inwoners: 357,6.

De provincie wordt op de voet gevolgd door Zuid-Limburg, waar 1.186 besmettingen zijn vastgesteld. Dat staat gelijk aan 199,6 per 100.000 inwoners. Ook het noorden van Limburg kleurt donkerrood: de veiligheidsregio registreert 899 positieve coronatestuitslagen (172,3 per 100.000 inwoners).

Gestage groei in ziekenhuizen

Het aantal ziekenhuisopnames groeit gestaag: momenteel zijn er 1.719 coronapatiënten opgenomen. Dat is een stijging van ruim 76 procent ten opzichte van 1 november. In vergelijking met de cijfers van exact een maand geleden zijn het zelfs 3,7 keer zoveel opnames.

Daarnaast liggen 428 mensen met COVID-19 op de intensive care. Zij vormen bijna de helft van alle bezette ic-bedden.

