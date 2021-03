KAART | Besmettingscijfers in Oost-Nederland dalen, Zwartewaterland heeft stokje coronakoploper na één dag weer terug

Het aantal nieuwe coronagevallen in Oost-Nederland is ten opzichte van gisteren gedaald. In de veiligheidsregio’s Flevoland, IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland werden het afgelopen etmaal 612 besmettingen geregistreerd. Dat zijn er 89 minder dan zaterdag.

In Noord- en Oost-Gelderland was de daling het grootst. Daar werd gisteren nog het hoogste dagaantal (384) in ruim twee maanden tijd genoteerd, maar de afgelopen 24 uur waren er 267 nieuwe gevallen. Ook in IJsselland waren er minder nieuwe besmettingen dan zaterdag. Tweehonderd mensen testten daar positief op het coronavirus, 25 minder dan gisteren.

In Flevoland namen de besmettingscijfers juist toe. Daar werden tussen zaterdagochtend en zondagochtend 145 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Een etmaal eerder waren dit er nog 92. Het huidige dagaantal is trouwens een negatief record: op 14 januari was dit voor het laatst zo hoog.

Zwartewaterland weer koploper

Zwartewaterland had de titel van ‘coronakoploper’ overgegeven aan Voorst, maar is vandaag weer het slechtste jongetje van de klas. Er werden omgerekend 114,6 positieve tests per 100.000 inwoners gemeld, een verdubbeling ten opzichte van gisteren. De Overijsselse gemeente is één van de vier in Oost-Nederland die de donkerrode kleur heeft op de coronakaart. Zaterdag waren dat er nog zeven.

Landelijke daling

Landelijk gezien daalden de besmettingscijfers na vijf dagen van stijging op een rij. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tussen zaterdagochtend en zondagochtend 7025 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Een etmaal eerder waren dat er 7668.

Van de vier grote steden telde Amsterdam de afgelopen 24 uur de meeste nieuwe besmettingen (313). in Rotterdam zijn 285 inwoners positief getest, in Den Haag 214 en in Utrecht 146.

Britse variant nu dominant

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is wel verder opgelopen. Momenteel worden 2073 coronapatiënten behandeld, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Zaterdag waren dat er 2047. Van die 2073 liggen er 611 op de intensive care. Volgens het LCPS worden deze toenames veroorzaakt door de inmiddels dominante Britse coronavariant. ,,Op basis hiervan verwachten we een geleidelijke toename van de Covid-ziekenhuisbezetting.”

Het afgelopen etmaal zijn er 15 sterfgevallen door het coronavirus gemeld. Op zaterdag waren dat er 18 en vrijdag 46.