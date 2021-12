KAART | Besmettingscijfers in Oost-Nederland lopen toch weer op (na een hoopvol begin van de week)

CHECK JOUW GEMEENTEDe besmettingscijfers lopen weer op in de regio. Waar het begin van de week de kaart hoopvol geel-oranje begon te gloren, duiken de meeste gemeenten nu toch weer in het (donker)rood. In alle veiligheidsregio's werden meer positieve testen gemeld dan het weekgemiddelde.

In totaal testen 1820 mensen positief in Oost-Nederland. In IJsselland gaat het om 554 mensen vandaag, met een weekgemiddelde van 480. Noord- en Oost Gelderland laat dezelfde oplopende getallen zien: 825 mensen vandaag tegen gemiddeld 742. En Flevoland kleurde gisteren al donkerrood, maar nu zijn de getallen nog weer opgelopen: 441 mensen hebben positief getest, gemiddeld waren dat er de laatste week 396.

Koplopers

Zutphen en Voorst blijven zorgelijke cijfers houden. In Zutphen testen vandaag 89 mensen positief en dat is ruim meer dan de 67 mensen die gemiddeld met een positief bewijs geconfronteerd worden. Per 100.000 mensen komt dat neer op 185 ziektegevallen en daarmee is Zutphen vandaag de gemeente in Oost-Nederland met de hoogste piek. In Voorst gaat het om 42 mensen: omgerekend 169.4 per 100.000.

De kleine gemeenten Hattem en Urk blijven het goed doen deze week. In Hattem werden vandaag 5 besmette mensen gemeld, in Urk 8. In beide gevallen wel meer dan aan het begin van de week.

Ziekenhuisopnamen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal iets afgenomen. Momenteel houden 2546 mensen met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet. Dat is een daling van 76 patiënten ten opzichte van woensdag.

Donderdag liggen er van de opgenomen patiënten 1923 op de verpleegafdelingen. Dat is een daling van 73 ten opzichte van woensdag. Op de intensive cares liggen 623 ernstig zieke mensen met Covid-19. Dat is een daling met drie patiënten ten opzichte van 24 uur geleden.

Landelijk

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn in totaal 16.439 positieve coronatests geregistreerd. Dat is weliswaar iets meer dan de vorige dagen, maar het is gebruikelijk dat het aantal nieuwe gevallen gedurende de week wat oploopt. Het gemiddelde daalt voor de elfde dag op rij en ook het aantal gemelde sterfgevallen is wat gedaald.

Het RIVM registreerde in de afgelopen week 108.521 positieve tests. Dat is ongeveer een kwart minder dan het totaal over de zeven dagen ervoor. Gemiddeld waren er in de afgelopen week 15.503 positieve tests per dag. Dat is het laagste niveau sinds 15 november, een maand geleden.

Het RIVM kreeg de afgelopen dag 55 meldingen dat coronapatiënten aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden. Dat het overlijden van deze mensen nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn overleden.

