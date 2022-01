KAART | Besmettingscijfers Oost-Nederland lager dan gisteren, landelijke weekgemiddelden hoogste ooit

CHECK JOUW GEMEENTENa de piek van gisteren is het aantal besmettingen afgelopen etmaal weer behoorlijk gezakt. In Oost-Nederland zijn 2033 nieuwe besmettingen gemeld, dat zijn er ruim 800 minder dan gisteren. Er zijn sinds gisteren geen nieuwe ziekenhuisopnames gemeld van inwoners uit Oost-Nederland.

Of er echt sprake is van dalende besmettingscijfers, is niet goed in te schatten omdat er sprake is van een vertekend beeld. Vanwege een storing in de registratie eerder deze week, waren de cijfers van donderdag op vrijdag namelijk extra hoog.

In de regio Flevoland is de daling het duidelijkst te zien. Daar is het aantal coronabesmettingen van 860 bijna gehalveerd naar 494. In Noord- en Oost-Gelderland daalde het aantal besmettingen van 1221 naar 919. Dat is een daling van 302. Ook in IJsselland werden minder positieve besmettingen geteld tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend, namelijk 620 in plaats van de 725 van een dag eerder.

Daling in Dronten groot

De daling in de gemeente Dronten is erg groot. Werden daar gisteren nog 83 besmettingen gemeld. Vandaag gaat het om 24 besmettingen. Dat is 57,1 positieve tests per 100.000 inwoners. Gisteren ging het nog om 197,6 per 100.000. In de gemeente Raalte is ook sprake van een relatief hoog aantal besmettingen met 171,5 positieve tests per 100.000 inwoners. Feitelijk gaat het om 65 besmettingen in het afgelopen etmaal.

Ook in de gemeente Berkelland is met 191,6 positieve tests per 100.000 inwoners een relatief hoog aantal besmettingen te zien. In absolute getallen gaat het om 84 besmettingen. Toch is dat een dalend cijfer. Een dag eerder werden nog 100 mensen uit deze gemeente positief getest (228,1 per 100.000 inwoners). Maar dit kan te maken hebben met de eerdere storing in de systemen.

Het aantal ziekenhuisopnames in deze regio blijft laag. In het afgelopen etmaal is in Noord-Oost Nederland geen enkele patiënt met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Ook de sterftecijfers zijn laag. In Flevoland is melding gedaan van één sterfgeval.

Hoogste gemiddelde ooit

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn voor het hele land 28.003 positieve uitslagen van coronatests geregistreerd. Dat is het op een na hoogste aantal ooit. Op vrijdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bijna 35.000 nieuwe gevallen, een record, maar dat kwam deels door nameldingen van een storing eerder.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 162.716 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 23.245 nieuwe gevallen per dag. Dit is het hoogste weekgemiddelde ooit. Het oude record staat sinds 28 november. Toen waren er in zeven dagen tijd 157.218 positieve tests, gemiddeld 22.460 per dag.

De omikronvariant komt nu het meest voor in Nederland en heeft de deltavariant verdrongen. De nieuwe versie van het virus is besmettelijker, maar mensen worden er mogelijk minder ziek van.

Het aantal gemelde sterfgevallen blijft dalen. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat acht mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Voor een zaterdag is dat het laagste aantal sinds 16 oktober. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven. Dat kan al eerder gebeurd zijn.

Ziekenhuisopnames

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft nog steeds afnemen. Het aantal mensen dat met Covid-19 in een ziekenhuisbed ligt, daalde met 35 ten opzichte van een etmaal geleden. In totaal liggen er nu 1481 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, blijkt zaterdag uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares liggen momenteel 405 coronapatiënten, tegenover 409 op vrijdag. In het buitenland liggen nog negen Nederlandse coronapatiënten op een ic, terwijl vrijdag nog tien Nederlanders met Covid-19 op een Duitse ic lagen. Op de verpleegafdelingen bedraagt het aantal mensen met Covid-19 in een ziekenhuisbed zaterdag 1076. Een dag eerder waren dat er nog 1107.

Op de ic’s werden, net als vrijdag, 16 nieuwe coronapatiënten opgenomen, en op de verpleegafdelingen 149. Vrijdag waren dat er 115.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen neemt sinds vorige week weer flink toe. Het duurt meestal ongeveer twee weken voor een toename van het aantal besmettingen terug te zien is in de ziekenhuiscijfers. Of deze hoge aantallen coronagevallen ook voor een nieuwe golf ziekenhuisopnames zullen zorgen is nog afwachten. De omikronvariant van het virus, die nu de meeste besmettingen in Nederland veroorzaakt, lijkt volgens sommige studies minder ziekmakend.

