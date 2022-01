KAART | Besmettingspieken in Zwolle en Noord-Overijssel, geen kopzorgen in Gelderland vandaag

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 6406 positieve tests geregistreerd tussen gisterochtend en vanochtend in Oost-Nederland. Dat zijn er ruim 400 minder dan gisteren. Wel zijn de verschillen per dag groot: in IJsselland zijn aanzienlijk meer coronagevallen gemeld, in Noord- en Oost-Gelderland juist flink minder.

De dagelijkse schommelingen worden veroorzaakt door achterstanden met horten en stoten worden ingelopen bij het RIVM. Ze kunnen de grote hoeveelheid positieve tests niet allemaal op dezelfde dag verwerken. Er staan nu nog zo'n 76.000 positieve tests in de wachtrij om geregistreerd te worden, opgebouwd in de laatste elf dagen.

In IJsselland zijn afgelopen etmaal 2984 coronagevallen gemeld, een etmaal eerder waren dat er nog 1536. Het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen ligt in dit gebied op 2026. De kans is groot dat het aantal van vandaag fors hoger ligt doordat vertraagde meldingen van gisteren alsnog zijn verwerkt.

Uitschieters

In elk geval staat vast dat er veel besmettingen in de gemeente Zwartewaterland zijn. De voorgaande twee dagen noteerde die gemeente ook al een relatief hoog aantal coronagevallen: 182, 107 en afgelopen etmaal 126. Omgerekend zijn dat er tussen gisterochtend en vanochtend 552 per 100.000 inwoners.

Zwartewaterland is vandaag omringd door gemeenten die hoge besmettingscijfers noteren. Al is dat beeld vertekend. Er zijn weliswaar veel coronagevallen geregistreerd afgelopen etmaal in de gemeenten Kampen (360 inwoners), Hardenberg (313) en Dalfsen (164): gisteren lag in al deze plaatsen het aantal fors lager. De piek wordt vermoedelijk veroorzaakt door later verwerkte meldingen.

Zwolle & Deventer

Ook in Zwolle is dat geval. Daar kwamen 799 coronagevallen aan het licht, een dag eerder waren dat er 422. Ondanks dat de piek van vandaag enigszins is vertekend, is wel duidelijk dat er in de Overijsselse hoofdstad veel besmettingen plaatsvinden. Over de afgelopen zeven dagen waren het er gemiddeld 567 per dag. Ter vergelijking: in de eerste week van dit jaar lag het daggemiddelde op 154 coronagevallen.

In Deventer vandaag eenzelfde beeld als in Zwolle. Daar kwamen afgelopen etmaal 615 positieve tests bij, een dag eerder waren het er officieel 274. Ook in Deventer zullen vertraagde meldingen voor een kunstmatige hoge piek zorgen. Het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen in Deventer is 386 coronagevallen per dag. In de eerste week van 2022 waren het er 95 per dag.

Noord- en Oost-Gelderland

In veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zijn 2264 positieve tests geregistreerd. Een dag eerder waren dat er nog 3492, een piekwaarde die vermoedelijk werd veroorzaakt dat later verwerkte testen. In Noord- en Oost-Gelderland valt vandaag geen enkele gemeente in negatieve zin op.

In Apeldoorn testten de meeste mensen positief: 557 in totaal.

Flevoland

In Flevoland zijn 1158 coronagevallen geteld afgelopen etmaal. Dit aantal ligt iets onder het daggemiddelde (1391) van de afgelopen zeven dagen. Op Urk zijn, in verhouding tot het aantal inwoners, de afgelopen week de meeste coronagevallen geteld. Dat is nu weer het geval. Tussen gisterochtend en vanochtend waren het er 75.

Landelijk beeld

Nog nooit heeft het RIVM zo veel positieve coronatests geregistreerd als tussen gisterochtend en vanochtend. Het instituut kreeg 74.085 meldingen.

De ziekenhuizen verzorgen op dit moment 1141 mensen met corona, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er tien meer dan een dag eerder. Op de intensive cares liggen 238 en op de verpleegafdelingen 903 patiënten, in beide gevallen vijf meer dan donderdag. Op de verpleegafdelingen werden 143 nieuwe patiënten opgenomen en op de intensive cares 17.

Sterfgevallen

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag negen meldingen van sterfgevallen door corona. In de afgelopen zeven dagen zijn 64 sterfgevallen gemeld. Dat is vergelijkbaar met het niveau over de afgelopen periode.

