KAART | Biblebelt-gemeenten maken inhaalslag met eerste prik, meer vaccinaties in steden

Landelijk ligt het percentage volledig gevaccineerde volwassenen op 84,9 procent. Het Stentor-gebied blijft steken op 78,9 procent. Met name in Flevoland (70,5 procent) is het aandeel compleet ingeënte mensen klein.

Het aantal mensen met één prik ligt in Oost-Nederland bijna 12 procent lager dan het nationaal gemiddelde (88,5 procent). Toch lijken gereformeerde gemeenten in de regio bezig aan een inhaalslag met de eerste prikronde en zijn in de steden steeds meer mensen volledig gevaccineerd.

Wie is volledig gevaccineerd?

Mensen zijn volledig gevaccineerd na twee coronaprikken of na één inenting met het Janssen-vaccin. Ook iedereen die van corona is genezen en daarnaast tenminste één vaccinatie heeft ontvangen, wordt als volledig gevaccineerd beschouwd. De cijfers in dit artikel gaan alleen over Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Vaccinatiegraad stijgt in Biblebelt

Sinds begin augustus zijn in Staphorst, Zwartewaterland en op Urk relatief de meeste eerste vaccinaties gezet. Zowel Urk als Staphorst zag in de afgelopen drie maanden een stijging van bijna 30 procent.

Zwartewaterland registreerde een plus van ruim 16 procent. In Nunspeet steeg het aantal mensen dat koos voor een eerste prik met 15 procent. Ondanks deze groei blijft het totaal aantal gedeeltelijk gevaccineerden in Biblebelt-gemeenten nog ver onder het landelijk gemiddelde.

Ook het aandeel volledig geprikten groeit in gereformeerde gemeenten. Zo is in Elburg, Ermelo, Kampen en Oldebroek 80 procent van de bevolking volledig gevaccineerd: een toename van ongeveer 68 procent ten opzichte van augustus. Zwartewaterland en Rijssen-Holten melden een stijging van circa 60 procent. Het percentage geheel gevaccineerden ligt daar op respectievelijk 75 en 79 procent.

Uitzondering op deze forse stijgingen is Staphorst. Daar kozen inwoners weliswaar vaker voor een eerste prik, maar blijft de toename in volledig gevaccineerden behoorlijk achter. Sinds augustus steeg dit met ongeveer 24 procent.

Groeiende verschillen tussen steden

Opvallend is dat steeds meer mensen in de stad volledig gevaccineerd zijn. Zowel Deventer als Zwolle steekt iets boven het landelijk gemiddelde uit: 85 procent van de inwoners is daar helemaal ingeënt. Dat is een groei van 78 procent ten opzichte van drie maanden geleden.

Lelystad loopt behoorlijk achter op de twee Overijsselse steden: het aandeel volledig gevaccineerden is hier zo’n 74 procent. Met een stijging van 55 procent lijkt ook de inhaalslag minder groot.

Voorlopers blijven achter

Regionaal valt op dat het aantal gezette eerste prikken minder hard stijgt in gemeenten waar de vaccinatiegraad in augustus al relatief hoog was.

In Raalte ligt het percentage mensen dat één prik heeft ‘slechts’ 0,6 procent hoger dan drie maanden geleden. Toen werd geschat dat ten minste 90 procent van de bevolking voor een eerste inenting had gekozen. Inmiddels is dat 93 procent.

Hetzelfde geldt voor de eerste prikken in Berkelland, Bronckhorst, Olst-Wijhe en Voorst. In deze gemeenten heeft inmiddels 91 procent van de inwoners één vaccin gehad. Omdat dit aantal in augustus al zeker 85 procent was, is de stijging ook daar relatief klein: nog geen 5 procent.

Tweede prik snel gezet

Het principe van de minder harde stijging door hoge vaccinatiegraad is ook toepasbaar op de toename van volledig gevaccineerden binnen gemeenten. Hierbij springen de cijfers van steden eruit: de groei is daar vaak relatief klein.

Zutphen behoorde drie maanden terug tot de top wat betreft vaccinatiegraad en is met 82 procent volledig gevaccineerden inmiddels onderdeel van de middenmoot. Omdat veel mensen binnen de gemeente al relatief vroeg klaar waren met prikken, is de toename (24 procent) het kleinst van heel Oost-Nederland.

In Apeldoorn is 83 procent van de bevolking helemaal ingeënt tegen corona. Dat is ongeveer een kwart meer dan in augustus. Deze kleine groei is ook verklaarbaar door de behoorlijk hoge vaccinatiegraad in augustus. Eenzelfde soort verhaal gaat op voor Meppel, waar drie maanden geleden eveneens al behoorlijk veel mensen volledig gevaccineerd waren. In de afgelopen periode steeg dit naar 85 procent: een groei van nog geen derde.