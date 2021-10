KAART | Biblebelt kleurt rood op de coronakaart, aantal ziekenhuisopnames stijgt

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland blijft toenemen. Steeds meer gemeenten kleuren rood op de kaart vanwege het hoge aantal besmettingen. Opvallend is dat de gemeenten die tot de biblebelt behoren rood kleuren op de kaart. Staphorst en Zwartewaterland springen er nog steeds bovenuit met 40 en 49 nieuwe besmettingen.

In Noord- en Oost-Gelderland is de grootste toename te zien. In die veiligheidsregio testten de afgelopen 24 uur 348 mensen positief op het coronavirus. Een dag eerder waren dat nog 187 mensen. Ook in IJsselland is het aantal mensen dat positief is getest enorm toegenomen: van 232 naar 302.

In Flevoland nam het aantal mensen dat positief testte juist af. Gisteren werd er bij 132 mensen corona geconstateerd, vandaag waren dat 117 mensen.

Gemeenten kleuren rood

De gemeenten Staphorst, Zwartewaterland, Kampen, Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Ermelo, Putten en Rijssen-Holten kleuren allemaal rood op de coronakaart. Uit Zwartewaterland werd afgelopen drie dagen elke dag iemand opgenomen in het ziekenhuis vanwege corona. In Staphorst waren dat twee mensen, maar zijn er de afgelopen drie weken al 18 mensen in het ziekenhuis beland.

Ook zijn er in de afgelopen dagen voor zover bekend van bovengenoemde gemeentes twee mensen uit Elburg, een iemand uit Ermelo en twee mensen uit Rijssen-Holten opgenomen in het ziekenhuis.

Aantal besmettingen stijgt

Landelijk heeft het RIVM in het afgelopen etmaal 5903 nieuw bevestigde coronagevallen geteld. Dat is alweer een fikse stijging ten opzichte van een dag eerder, toen het er volgens het inmiddels gecorrigeerde aantal 5203 waren. Het gemiddelde per dag over de afgelopen week ligt nu op 4334. Donderdag stond dat nog op 4019.

Veel ziekenhuisopnames

De verpleegafdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen namen afgelopen etmaal in totaal 118 nieuwe mensen met een coronabesmetting op. Het is voor het eerst sinds eind juli dat het aantal nieuwe opnames op de verpleegafdelingen op één dag 100 of hoger is.

In totaal verzorgen de ziekenhuizen momenteel 697 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. 523 daarvan liggen op een verpleegafdeling, een stijging van per saldo 27 patiënten ten opzichte van donderdag. Het is voor het eerst sinds half augustus dat er weer meer dan 500 coronapatiënten een bed in de klinieken bezet houden.

De intensive cares behandelen in totaal nu 174 coronapatiënten, een stijging van 10 in vergelijking met 24 uur geleden. Er kwamen 21 nieuwe patiënten op de ic’s bij, maar doordat er ook mensen overleden of naar een verpleegafdeling werden verplaatst, nam de bezetting op de ic’s met een minder hoog aantal toe.

