CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland schiet nog verder omhoog. De teller staat vandaag op bijna duizend nieuwe gevallen. Op de coronakaart kleuren vijftien gemeenten donkerrood, terwijl dat er gisteren nog ‘slechts’ zes waren. Veel daarvan liggen op de Veluwe, al blijft de situatie met name Zwartewaterland en ook Staphorst het slechtst van allemaal.

De meeste nieuwe besmettingen noteren we deze woensdag in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland: 438. In IJsselland gaat het om 345 nieuwe gevallen en in Flevoland om 176. Allemaal meer dan de aantallen van gisteren. In totaal tikt het aantal nieuwe positieve tests in Oost-Nederland net niet de 1000 aan: het zijn er 959.

De afgelopen dagen zagen we op de coronakaart - met het aantal besmettingen per 100.000 inwoners - dat de situatie in sommige gemeenten steeds zorgelijker begon te worden. Gisteren hadden nog zes gemeenten de slechtst denkbare, donkerrode kleur. Vandaag is dat aantal meer dan verdubbeld. Het gaat om maar liefst vijftien gemeenten.

Zwartewaterland uitschieter

De grote regionale uitschieter is de gemeente Zwartewaterland met 223,5 positieve tests per 100.000 inwoners. In absolute zin gaat het om 51 nieuwe besmettingen. Daarmee is het één van de grootste coronabrandhaarden van Nederland. Al is er één plek waar het nog slechter gaat en dat is het Limburgse Gennep met 234,8 besmettingen per 100.000 inwoners. In Oost-Nederland noteren ook Staphorst (173,8), Rijssen-Holten (154,4) en Urk (117,8) meer dan 100 positieve tests per 100.000 inwoners.

Hattem valt op

Op de coronakaart is te zien dat veel gemeenten op de Veluwe vandaag de donkerrode kleur hebben. Gisteren gold dit alleen voor Oldebroek, maar nu ook voor Ermelo, Putten, Nunspeet, Elburg, Epe en Hattem. Vooral die laatste gemeente is opvallend, omdat daar gisteren nul besmettingen werden gemeld. Vandaag zijn dat er 65,4 per 100.000 inwoners. In absolute zin gaat het om acht nieuwe besmettingen.

Landelijk beeld

In heel Nederland zijn in de afgelopen 24 uur 7301 nieuwe coronagevallen vastgesteld, meldt het RIVM. Dat zijn er ruim 1500 meer dan gisteren en is het hoogste aantal sinds 19 juli. Amsterdam telde met 343 de meeste positieve tests. Dat is het hoogste aantal in welke gemeente dan ook sinds 29 juli. In Rotterdam kregen 332 mensen te horen dat ze het virus hebben. Daarna volgen Den Haag (145), Apeldoorn (118) en Utrecht (97). In slechts zes gemeenten testte geen enkele inwoner positief, het laagste aantal sinds 23 juli.

Gemiddeld zijn er in de afgelopen week 5916 positieve tests per dag gemeld. Dat gemiddelde stijgt voor de 27ste dag op rij. Toen de stijging begin oktober begon, waren er gemiddeld zo’n 1600 positieve tests per dag. Dat betekent dat het aantal nieuwe coronagevallen binnen een maand bijna is verviervoudigd.

Situatie in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten op intensive cares (ic) in de Nederlandse ziekenhuizen is opgelopen tot tweehonderd, het hoogste aantal sinds 21 september. Het zijn er acht meer dan dinsdag, maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bekend.

In totaal worden er nu 859 coronapatiënten behandeld in de ziekenhuizen. Dat zijn er 10 meer dan een dag eerder. De laatste keer dat er meer dan 850 coronapatiënten in ziekenhuizen lagen was 8 juni. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronagevallen woensdag toe met 2 tot 659.

Sterfgevallen

Ook het aantal sterfgevallen stijgt. In de afgelopen dag kreeg het RIVM zeventien keer de melding dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting was overleden. Drie van die sterfgevallen komen uit Oost-Nederland, namelijk uit Zwolle, Staphorst en Dalfsen. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven. Gisteren meldde het RIVM twintig sterfgevallen door corona. Voor het eerst sinds begin juni zijn er twee dagen achter elkaar meer dan tien doden gemeld.

