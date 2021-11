KAART | Bijna 150 besmettingen meer dan gisteren in Oost-Nederland, grootste zorgen voor Urk en Nunspeet

CHECK JOUW GEMEENTEOpnieuw zijn er in het afgelopen etmaal op Urk - net als in de afgelopen twee dagen - het hoogste aantal coronabesmettingen genoteerd in deze regio. Ook in Nunspeet is de situatie zorgelijk: met 242,7 positieve tests per 100.000 inwoners nadert de gemeente de cijfers van Urk.

Met 249,7 coronabesmettingen per 100.000 inwoners is Urk opnieuw koploper in de regio, al daalde het aantal wel ten opzichte van een dag eerder. Toen werden er nog 282,7 positieve tests afgenomen.

In Nunspeet is het aantal positieve tests gestegen van 117,8 per 100.000 inwoners naar het afgelopen etmaal 242,7 per 100.000 inwoners. Andere gemeenten waar het aantal besmettingen oploopt in de richting van 200 per 100.000 inwoners zijn Noordoostpolder (199,7, Ermelo (188,8) en Putten en Rijssen- Holten (beiden 180,6).

Zes gemeenten vallen positief op. In Meppel werden in de afgelopen 24 uur ‘maar’ 78,5 positieve tests per 100.000 inwoners vastgesteld. Dronten, Zwartewaterland, Olst-Wijhe, Voorst en Deventer kleuren - in tegenstelling tot alle andere gemeenten - niet dieprood. Het aantal coronabesmettingen blijft in die gemeenten onder de 93 per 100.000 inwoners.

Veiligheidsregio's

In de veiligheidsregio Flevoland werden het afgelopen etmaal 650 mensen positief getest (151,8 per 100.000), 59 meer dan een dag eerder. In Noord- en Oost-Gelderland steeg het aantal ook, van 1017 naar 1181 (142,1 per 100.000 inwoners.) In de veiligheidsregio IJsselland is het beeld niet anders, daar werden in de afgelopen 24 uur 671 positieve tests (125,5 per 100.000 inwoners) afgenomen tegenover 746 een dag eerder.

Landelijk

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 23.066 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het op een na hoogste aantal ooit. Afgelopen donderdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zo’n 23.600 positieve tests.

In de afgelopen zeven dagen zijn 151.196 besmettingen bevestigd. Dat komt het neer op bijna 21.600 nieuwe gevallen gemiddeld per dag. Dat gemiddelde stijgt voor de 53ste dag op rij en dat is bijna een record. Dat is het hoogste weektotaal ooit. Vorige week maandag werd voor het eerst de grens van 100.000 positieve tests in een week tijd gepasseerd, nu gaat Nederland voor het eerst door de barrière van 150.000 positieve tests in zeven dagen.

