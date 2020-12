KAART | Bijzonder slecht corona-beeld in Oost-Nederland, wat is er aan de hand?

Check jouw gemeenteHet RIVM noteert vandaag een nieuw dagrecord aan coronabesmettingen. Het zijn er 12.844, ruim 1600 meer dan gisteren. Ook in Oost-Nederland zet de stijging door. Op de coronakaart van vandaag valt één ding op: alle gemeenten in deze regio, op Lochem na, kleuren donkerrood. Het hoge dagcijfer kan het gevolg zijn van een storing eerder deze week.

Door een computerstoring in het registratiesysteem van de GGD’en werden dinsdag 6700 nieuwe gevallen gemeld. Dat was lager dan gebruikelijk. In de dagen ervoor kwamen er namelijk meer dan 8000 gevallen per etmaal bij, met een uitschieter naar 9902 op zondag. Gisteren werden er 11.202 nieuwe positieve tests gemeld, vandaag dus 12.844.

Lees ook Europa gaat vanaf 27 december vaccineren, onduidelijk of dat ook voor Nederland geldt

Het slechte corona-beeld van vandaag heeft mogelijk te maken met een inhaalslag na de storing. Het RIVM gaf gisteren aan dat niet is na te gaan hoeveel van de gemiste gevallen waren doorgegeven en hoeveel nog verwerkt moesten worden. Het zou nog tot morgen kunnen duren voordat alle gemiste meldingen alsnog zijn verwerkt.

Stijgingen

In alle delen van Oost-Nederland komen er vandaag meer nieuwe besmettingen bij. De grootste stijging is te zien in de veiligheidsregio IJsselland. Daar worden 428 nieuwe positieve tests gemeld, dat zijn er 193 meer dan gisteren.

In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland kwamen er 647 nieuwe besmettingen bij. Dat is een stijging van 78 ten opzichte van gisteren. De stijging in Flevoland valt mee. Daar zijn 9 besmettingen meer gemeld dan gisteren. Het totale aantal nieuwe positieve tests vandaag in Flevoland komt uit op 390.

Oost-Nederland donkerrood

Er ligt een donkerrode gloed over de coronakaart van Oost-Nederland. Voor het eerst heeft bijna de volledige kaart deze kleur. Negatieve uitschieters zijn Staphorst met 186 positieve tests per 100.000 inwoners. Ook in Rijssen-Holten (175 per 100.000), Urk (156), Ermelo (125) en Oldebroek (122) ziet het er niet goed uit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Waar er op de coronakaart van gisteren nog veel gemeenten in deze regio oranje of geel kleurden, is dat beeld vandaag dus compleet verdwenen. Er is één gemeente die voorkomt dat heel Oost-Nederland dezelfde zorgelijke kleur heeft en dat is Lochem. Deze gemeente kleurt nog oranje met 47 positieve tests per 100.000 inwoners. Dat is overigens wel een stijging ten opzichte van gisteren. Toen waren het nog 32 besmettingen per 100.000 inwoners.

Landelijk beeld

Als we naar het landelijke beeld kijken, zien we dat in de regio Rotterdam-Rijnmond vandaag verreweg de meeste nieuwe positieve tests werden vastgesteld (992), gevolgd door Haaglanden (867). In Midden- en West-Brabant kregen 804 mensen te horen dat ze corona hebben. In de regio’s Hollands-Midden (725) en Noord-Limburg (718) kwamen ook veel nieuwe gevallen aan het licht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.