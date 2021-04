KAART | Bizarre piek coronacijfers Noord- en Oost-Gelderland na storing, Urk koploper in de regio

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 995 positieve coronatests bijgekomen in deze regio tussen gisterochtend en vanochtend. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van een dag eerder (506). Dat heeft alles te maken met een eerdere technische storing bij de GGD. Het aantal positieve tests in de regio Noord- en Oost-Gelderland is daardoor ernstig vertroebeld.

In de dagcijfers die gisteren werden gepubliceerd, kwamen 105 positieve tests in Noord- en Oost-Gelderland aan het licht. Het gemiddelde in april lag in deze regio op 330 nieuwe coronagevallen per etmaal. De extreme daling bleek veroorzaakt door een ict-probleem bij de GGD. Het RIVM ontving niet in alle regio’s alle meldingen. De ontbrekende testresultaten zullen in de cijfers vandaag (en mogelijk morgen) worden verwerkt.

Dat is terug te zien in Noord- en Oost-Gelderland: er zijn vandaag 603 positieve tests geregistreerd. Doordat de verlate meldingen van een dag eerder zijn meegerekend, is het beeld vertekend, maar met (minimaal) 705 positieve tests in 48 uur ligt het aantal nieuwe coronagevallen wel boven het gemiddelde deze maand.

Urk

Flevoland leek niet getroffen door de GGD-storing. Gisteren werd geen opvallende afwijking geconstateerd (154 positieve tests), afgelopen etmaal waren het 182. Op Urk zijn de laatste 48 uur relatief veel inwoners positief getest: 46. Over afgelopen etmaal zijn dat er omgerekend 138 per 100.000 inwoners: het hoogste aantal in deze regio.

In IJsselland kwamen 210 coronagevallen bij in de laatste 24 uur: een dag eerder waren het er 247. De GGD-storing lijkt hier geen effect op gehad te hebben. Twee gemeenten in deze regio kleuren rood op de coronakaart: Zwartewaterland (62 per 100.000 inwoners) en Steenwijkerland (57 per 100.000 inwoners).

Landelijk

In heel Nederland werden tussen gisterochtend en vanochtend 8797 vastgestelde besmettingen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds 7 januari, maar dat komt door een technische storing eerder in de week. n de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 51.200 positieve tests gemeld. Dat komt neer op ruim 7300 nieuwe gevallen per dag, en dat is het hoogste gemiddelde in twee weken. Daarmee is Nederland terug op het niveau van voor de paasdagen.

Ziekenhuisopnamen

Het aantal coronapatiënten op intensive cares en verpleegafdelingen stabiliseert, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). ,,Er is momenteel voldoende ic-capaciteit beschikbaar voor landelijke spreiding”, zegt hij in een toelichting op cijfers over opgenomen patiënten.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maakte vandaag bekend dat het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen voor de derde dag op rij is gedaald. In totaal zijn nu 2477 patiënten met Covid-19 opgenomen, 22 minder dan gisteren.

Op de intensive cares nam het aantal coronapatiënten wel toe, met vijf, tot 789. Op de verpleegafdelingen daalde het aantal coronapatiënten met 27 tot 1688. Dinsdag en woensdag daalde het aantal opgenomen coronapatiënten ook al, met in totaal 83.

