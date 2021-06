KAART | Brummen neemt twijfelachtige corona-eer van Nunspeet over

CHECK JOUW GEMEENTEBrummen kleurt op de coronakaart donkerder oranje dan gisteren. Dat wil zeggen dat het aantal besmettingen per 100.000 inwoners nu boven de 14 ligt. Als is het ook maar net; 14,5 om precies te zijn.

Het is de enige gemeente in deze regio met deze tint oranje. Dinsdag had Nunspeet die twijfelachtige eer nog. Maar het domein van burgemeester Breunis van de Weerd is nu weer grijs (minder dan 7 besmettingen per 100.000 inwoners). Net als de rest van de Veluwe. Op Hattem na dan. Daar noteren ze een 8,2. Raalte (10,6) is de enige andere gemeente die op de Stentor-coronakaart (licht)oranje is.

Rooskleurig

Ook landelijk ziet het er rooskleurig uit. Het RIVM registreerde afgelopen etmaal 657 nieuwe coronabesmettingen. Dat zijn er 11 minder dan vorige week woensdag. Afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 597 besmettingen per dag gemeld.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt woensdag geen nieuwe sterfgevallen. Het is de derde keer in vijf dagen dat er geen sterfgevallen zijn geregistreerd. Dat wil niet zeggen dat er op die dagen niemand overleed, want het duurt een tijdje voordat het overlijden van een coronapatiënt is doorgegeven.

Ermelo en Dalfsen maagdelijk

In Amsterdam kregen afgelopen etmaal 51 mensen te horen dat ze een coronabesmetting hebben opgelopen. In Rotterdam waren dat er 42, in Den Haag 22 en in Groningen 16. In zowel Utrecht als Goes waren het er 15. In 156 gemeenten kreeg niemand een positieve testuitslag. Daaronder ook Ermelo en Dalfsen, twee gemeenten die dinsdag nog oranje kleurden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.