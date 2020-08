Kaart: check hier het aantal nieuwe coronagevallen in jouw gemeente

Het aantal mensen dat positief is getest op het coronavirus is deze week gedaald, meldt het RIVM. En dat is voor de tweede week op rij. Wel steeg het aantal patiënten dat is overleden en kwamen er ook meer ziekenhuisopnames bij. Hoe is de situatie in Oost-Nederland?

In totaal werden er in de periode van 19 tot en met 25 augustus in heel Nederland 3588 mensen positief getest op het coronavirus. Dat zijn er 425 minder dan vorige week, toen lag dit aantal nog op 4013.

In Oost-Nederland steeg het aantal nieuwe besmettingen wel. In Gelderland zijn er deze week 258 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd, terwijl dat er de week daarvoor nog 172 waren. In Overijssel kwamen er 99 nieuwe coronabesmettingen bij, vorige week waren dat er 88. En in Flevoland zijn er deze week 82 mensen positief op het virus getest. Vorige week waren dit er 71.

Uitschieters

Uitschieters in Oost-Nederland zijn de gemeenten Voorst en Harderwijk. In Voorst, waar bij de cijfers van vorige week ook al een relatief hoog aantal besmettingen werd vastgesteld, ligt het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners deze week op 57. Het gaat hier in werkelijkheid om 14 mensen. Ter vergelijking: vorige week was het aantal besmettingen per 100.000 inwoners in Voorst nog 36,7.

In Harderwijk ligt het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners op 43,4. Dit gaat in werkelijkheid om 21 mensen. Bekijk in onderstaande kaart het aantal nieuwe coronabesmettingen in jouw gemeente:

Overleden

Waar landelijk gezien het aantal nieuwe coronabesmettingen daalt, steeg deze week het aantal mensen dat aan het virus is overleden. Volgens het RIVM zijn er tussen 19 en 25 augustus in totaal 32 coronapatiënten overleden. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorige week, toen waren het er 16. In Oost-Nederland was één nieuwe dode te betreuren. Dit sterfgeval werd gemeld in Ede in de provincie Gelderland.

Ziekenhuis

Ook het aantal ziekenhuisopnames steeg in de nieuwste RIVM-cijfers. Er zijn in de afgelopen week 84 patiënten in Nederland gemeld die vanwege het coronavirus in het ziekenhuis zijn opgenomen. Dat zijn er 34 meer dan vorige week. In zowel Gelderland, Overijssel als Flevoland ging het om één nieuwe ziekenhuisopname.

