KAART | Cijfers dalen weer verder, gemeente Nijkerk meeste nieuwe besmettingen van Oost-Nederland

CHECK JOUW GEMEENTEDe regio Oost-Nederland daalt opnieuw flink in het aantal besmettingen. Waren er gisteren nog meer dan 400 besmettingen in enkele plaatsen te bespeuren, vandaag blijven alle gemeenten in Nederland onder de 300 besmettingen per 100.000 inwoners. Het aantal nieuwe besmettingen ligt nu op 4056 in de drie veiligheidsregio’s, gisteren waren dit er nog 5433.

In Noord- en Oost-Gelderland zijn er 1889 nieuwe besmettingen bijgekomen. IJsselland heeft in het afgelopen etmaal 1568 positieve uitslagen aan inwoners gemeld en in Flevoland zijn er 599 positieve GGD-testen gemeld.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Negen gemeenten in Oost-Nederland hebben tussen de 300 en 400 nieuwe besmettingen gemeld. De gemeente Nijkerk heeft het hoogste aantal besmettingen per 100.000 inwoners: 362 om precies te zijn. In absolute cijfers zijn dit 158 positieve uitslagen. Zeventien gemeenten bleven tussen de 100 en 200 positieve uitslagen het afgelopen etmaal. Hierin valt de gemeente Dalfsen met 291 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners op. Acht gemeenten bleven onder de 200 besmettingen per 100.000 inwoners.

Urk is de enige gemeente in Oost-Nederland die onder de 100 positieve uitslagen per 100.000 inwoners blijft.

In Noord- en Oost Gelderland overleden twee personen aan de gevolgen van corona in het afgelopen etmaal.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Landelijke cijfers

In heel Nederland werden er in de afgelopen 24 uur 33.629 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er nog 49.296.

Ziekenhuizen

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen in totaal 1550 Covid-patiënten. Dat zijn er 34 minder dan gisteren. Van dit aantal liggen er 182 op de ic. Dat zijn er 3 meer dan gisteren. In de kliniek liggen nu 1368 Covid-patiënten en dit zijn er 37 minder dan gisteren.