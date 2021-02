KAART | Corona-besmettingen Oost-Nederland laten hoopvol beeld zien, maar nog niet overal gaat het goed

Het lijkt de goede kant op te gaan met het aantal coronabesmettingen in Oost-Nederland. Twee van de drie veiligheidsregio's horen bij de drie met de minste besmettingen per 100.000 inwoners. Alleen in Flevoland blijft na een toename van positieve coronatest achter.

In de afgelopen 24 uur zijn er in Oost-Nederland 252 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn 15 meer dan gisteren. Noord- en Oost-Gelderland laat in tegenstelling tot gisteren een daling van 34 zien en komt daarmee op 94 nieuwe meldingen. In Flevoland stijgt het aantal positieve tests met 17 naar 87. In IJsselland zijn 67 nieuwe besmettingen geconstateerd, drie meer dan gisteren.

Door deze nieuwe cijfers behoren zowel in IJsselland en Noord- en Oost Gelderland tot de veiligheidsregio's met verhoudingsgewijs het laagste aantal nieuwe besmettingen. De laatste telt zelfs de minste positieve gevallen van het land. Groningen blijft IJsselland net voor.

Ondanks deze positieve geluiden gaat het nog niet overal goed. Raalte kent de laatste dagen een stijgend aantal besmettingen en scoort het slechts in deze regio. Ook brandhaard Staphorst laat weer meer besmettingen zien. Zeewolde sluit zich daar vandaag bij aan.

Positieve uitschieters zijn Urk, dat langere tijd een brandhaard was. In totaal zijn er tien gemeenten in onze regio die in de laagste categorie zitten. Heerde en Hattem zijn de enige gemeenten die nul besmettingen noteren.

Miljoenste besmetting komt dichterbij

Landelijk gezien melde het RIVM vandaag 3592 positieve coronatests. Dat zijn er zo'n driehonderd meer dan gisteren, maar het aantal besmettingen blijft hiermee onder het gemiddelde van iets meer dan 4.000 per dag. In de afgelopen week zijn er 28.628 nieuwe coronagevallen bekend gemaakt. Dit cijfer daalt sinds 22 december gestaag.

Rotterdam telde de afgelopen week relatief de meeste besmettingen en is met 147 de coronakoploper van Nederland. Amsterdam, Den Haag en Tilburg volgen.

Het aantal vastgestelde besmettingen in Nederland nadert het miljoen. Sinds het begin van de uitbraak, eind februari vorig jaar, zijn 985.255 Nederlanders positief getest. Hoewel de cijfers positief lijken, houdt het kabinet waarschijnlijk nog tot 2 maart vast aan de harde lockdown. De vrees voor de Britse variant is groot. Vanavond maken premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge in een persconferentie bekend wat er met de maatregelen gaat gebeuren.

Geen patiënten meer op Duitse ic's

Het aantal mensen met corona die in een ziekenhuis zijn opgenomen is de afgelopen 24 uur stabiel gebleven. In de ziekenhuizen liggen op dit moment 2269 mensen met Covi-19, één minder dan maandag. Dat het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS)

Wel is het op de intensive care rustiger geworden. Daar liggen nu 629 coronapatiënten, tien minder dan gisteren. Er liggen geen patiënten meer op de Duitse intensive cares. Wel zijn er dertien mensen naar een ander ziekenhuis gebracht. Het gaat om twee ic-patiënten.

Hoewel de ziekenhuiscijfers stabiel blijven wordt ook hier gevreesd voor de Britse Variant. ,,Waar we op dit moment rekening mee houden is dat deze daling nog aanhoudt tot de tweede week van februari”, zegt Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). ,,Er is dan gerede kans dat de aantallen weer stijgen en blijven stijgen tot tenminste half maart.”

