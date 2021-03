KAART | Corona gaat tekeer in Oost-Nederland, explosie van besmettingen in Zwartewaterland

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de drie veiligheidsregio’s in Oost-Nederland neemt fors toe. De afgelopen 24 uur zijn er meer besmettingen bijgekomen dan in de 24 uur daarvoor. Ook landelijk is een toename in de cijfers waar te nemen. In de gemeente Zwartewaterland is het aantal besmettingen verdubbeld ten opzichte van een dag eerder.

In het hele land constateerde het RIVM in de afgelopen 24 uur 5330 nieuwe coronabesmettingen. Dat zijn er 1021 meer dan in de 24 uur daarvoor.

In alle drie de veiligheidsregio’s in Oost-Nederland nam het aantal besmettingen toe naar in totaal 564. Een dag eerder lag dit aantal nog op 395 nieuwe besmettingen. Maandag betrof het nog 341 nieuwe positieve testen.

Grootste stijger

De grootste stijging is waar te nemen in Veiligheidsregio IJsselland. Daar zijn er 217 nieuwe positieve tests bijgekomen, dat zijn er 84 meer dan in de 24 uur daarvoor.

In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland kwamen er 238 nieuwe besmettingen bij. Dat zijn er 39 meer dan in de 24 uur daarvoor. Acht gemeenten in dit deel van Gelderland zitten tussen de 30 en 40 besmettingen per 100.000 inwoners.

In de veiligheidsregio Flevoland zijn 109 nieuwe besmettingen gemeld, dat zijn er 46 meer dan in de 24 uur daarvoor. Het hoogste aantal besmettingen in Flevoland ligt de afgelopen 24 uur in de gemeente Zeewolde, met 35,3 positieve tests per 100.000 inwoners. Gisteren is nog een daling in het aantal besmettingen waargenomen, maar het virus laait nu weer op in de polderprovincie.

Crisis

Zwartewaterland is al dagenlang de koploper van Oost-Nederland als het gaat over het aantal geregistreerde besmettingen per 100.000 inwoners. De gemeente kleurt al de hele week donkerrood op de coronakaart. Het besmettingscijfer per 100.000 inwoners binnen de gemeente nam de afgelopen dag fors toe: van 61,7 op maandag naar 83,8 gisteren. Vandaag was er sprake van ruim een verdubbeling: 171,9 besmettingen per 100.000 inwoners. Het afgelopen etmaal werden liefst 39 inwoners van de gemeente Zwartewaterland positief getest op het coronavirus, dat zijn er 20 meer dan gisteren.

Urk

Twee gemeenten kleurden gisteren nog het veilige grijs op de coronakaart: Lelystad en Urk. In de laatstgenoemde gemeente worden al dagenlang amper mensen positief getest op corona. De grijze status behoudt Urk vandaag ook. De vissersgemeente wordt nu vergezeld door Putten en Staphorst, in beide gemeenten is het afgelopen etmaal slechts één inwoner positief getest. Lelystad schiet door 22 nieuwe besmettingen weer in het oranje.

Ziekenhuisopnames

Na twee dagen van stijgingen, is het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen afgelopen etmaal gedaald. Het totale aantal opgenomen patiënten met Covid-19 is nu 1913, dat zijn er 50 minder dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van hen liggen er 560 op de intensive care, 4 meer dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1353 coronapatiënten, een afname van 54 afgelopen etmaal.

Maandag en dinsdag nam het aantal opgenomen coronapatiënten toe, met respectievelijk 54 en 58. De vijf dagen daarvoor was juist iedere keer sprake van een daling.

Het LCPS houdt al een aantal weken rekening met een toename van het aantal opgenomen patiënten. ,,We verwachten dat de Britse variant van het coronavirus de overhand neemt en daarmee het aantal patiënten in de ziekenhuizen de komende periode stijgt”, aldus het coördinatiecentrum in een toelichting.

Vanwege de drukte zijn er afgelopen etmaal achttien coronapatiënten, onder wie zeven ic-patiënten, overgebracht naar ziekenhuizen in andere delen van het land. Dat zijn er een stuk meer vergeleken met de verplaatsingen afgelopen weken.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen blijft dalen. Afgelopen etmaal werd het overlijden van 31 coronapatiënten geregistreerd. Voor een woensdag is dat het laagste aantal sinds 30 september. In de laatste zeven dagen zijn 252 sterfgevallen genoteerd, en dat weekcijfer was sinds 22 oktober niet zo laag.

Sinds het begin van de uitbraak zijn 1,1 miljoen mensen positief getest. Van 15.955 mensen is zeker dat ze aan het coronavirus zijn overleden. Dat aantal komt waarschijnlijk donderdag of vrijdag boven de 16.000 uit. Het werkelijke aantal besmettingen en sterfgevallen ligt hoger.

