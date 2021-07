KAART | Corona laait op in Salland, maar er is ook goed nieuws uit Oost-Nederland

CHECK JOUW GEMEENTEIn Oost-Nederland zijn er in het afgelopen etmaal 730 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat zijn er 65 minder dan gisteren. In de regio IJsselland steeg het aantal mensen met corona flink, met ruim honderd meer dan gisteren. In Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland daalde het aantal besmettingen juist.

In IJsselland ging het aantal coronagevallen van 196 naar 319. Vooral in Raalte en Olst-Wijhe kwamen relatief veel nieuwe coronabesmettingen aan het licht. Per 100.000 inwoners hebben deze twee gemeentes respectievelijk 143,2 en 98,6 positieve tests. Ook Dalfsen heeft relatief veel coronagevallen, met 84 besmettingen per 100.000 inwoners.

Staphorst is in IJsselland het beste jongetje uit de klas, met nul coronabesmettingen. Gisteren waren dat er nog twee.

Urk blinkt uit

Flevoland had ruim 100 minder besmettingen dan gisteren, van 201 naar 87. In deze regio blinkt Urk uit, met nul nieuwe besmettingen. Gisteren was dat er slechts één, de dag ervoor ook. Geen enkele gemeente in Flevoland kleurde rood op de kaart, wat betekent dat nergens meer dan 56 van de 100.000 inwoners positief testten.

Vijftig minder in Noord- en Oost-Gelderland

In Noord- en Oost-Gelderland daalde het aantal besmettingen met precies vijftig, namelijk van 394 naar 324. Hattem heeft relatief de meeste besmettingen in deze regio: 57,3 per 100.000 inwoners. Dat komt in absolute cijfers neer op zeven nieuwe besmettingen. Dat zijn er minder dan gisteren: toen werden er daar nog 12 nieuwe besmettingen geconstateerd.

Landelijke cijfers

Tussen gisterochtend en vanochtend is het coronavirus landelijk vastgesteld bij 8932 mensen. Vergeleken met zondag daalde het aantal besmettingen met 1315, want toen meldde het RIVM 10.247 nieuwe coronagevallen. In de afgelopen 24 uur werden er twee personen gemeld die aan het coronavirus stierven. Dat is er één meer dan gisteren.

Ondanks het dalende aantal besmettingen nam het aantal patiënten in ziekenhuizen wel toe met 50, de grootste toename in twee maanden tijd. Er worden op dit moment 85 IC-bedden bezet door patiënten met Covid-19. Dat zijn er 8 meer dan gisteren.

