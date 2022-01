KAART | Corona opnieuw bezig aan opmars aan in Oost-Nederland, steeds meer gemeenten kleuren donkerrood

CHECK JOUW GEMEENTEOost-Nederland kleurt opnieuw donkerrood. Het afgelopen etmaal werden er 2086 nieuwe coronabesmettingen gemeld, bijna 500 meer dan gisteren. In alle drie de regio’s stijgt het aantal gevallen. Net als in de rest van het land, leidt deze opleving van het aantal coronabesmettingen vooralsnog niet tot een toename van de ziekenhuisopnames.

In alle drie de regio’s in Oost-Nederland is het coronavirus (wederom) bezig aan een opmars. IJsselland is vandaag de grootste stijger. In deze regio werden de afgelopen 24 uur 587 nieuwe besmettingen gemeld, gisteren waren dat er nog 336. Ook Flevoland beleeft een aanzienlijke toename van het aantal infecties: van 439 naar 526. Noord- en Oost-Gelderland is met 974 gevallen opnieuw koploper in Oost-Nederland. Gisteren rapporteerde deze regio 800 nieuwe besmettingen.

Steeds meer gemeenten in Oost-Nederland kleuren donkerrood op de coronakaart. Berkelland, Epe en Rijssen-Holten zijn de koplopers qua nieuwe besmettingen. In Berkelland werden 173,3 positieve tests per 100.000 inwoners gemeld, wat in absolute aantallen neerkomt op 76 mensen. Maar ook Epe (165,7 absoluut 55) en Rijssen-Holten (159,7, absoluut 61) springen er dus uit in negatieve zin. Opvallend is dat Epe voor de tweede dag op rij tot de uitschieters behoort.

Vooralsnog is er geen sprake van een explosieve toename van de ziekenhuisopnames. Gisteren werden in Oost-Nederland in totaal 6 mensen opgenomen. Noord- en Oost-Gelderland kende maandag met 15 opnames een flinke uitschieter, maar gisteren was dat er in deze regio slechts 1. Er werden in Oost-Nederland in totaal 6 sterfgevallen gemeld, alle in Noord- en Oost-Gelderland.

Nieuw dagrecord

Landelijk werden tussen dinsdagochtend en woensdagochtend 24.590 positieve uitslagen van coronatests geregistreerd. Nog nooit waren er in één dag zo veel positieve tests.

Het oude record stamt van 24 november, toen er in een dag tijd 23.713 besmettingen aan het licht kwamen. Op 18 november meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 23.587 positieve tests. Op 2 december en 5 december kwamen er iets meer dan 23.000 nieuwe gevallen bij. Op 6 december waren er voor het laatst meer dan 20.000 positieve tests.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 122.347 positieve tests. Dat is het hoogste weektotaal sinds 12 december. Op weekbasis is dat aantal met 41 procent gestegen. Dat is de grootste toename sinds eind november.

Amsterdam telde afgelopen etmaal 2264 positieve tests. Nog nooit had een Nederlandse gemeente zo veel positieve tests in een dag. In de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland waren er 2659 positieve tests, en dat is voor de regio’s een record.

Ziekenhuisopnames

De snelle opmars van de omikronvariant van het coronavirus in ons land is nog niet terug te zien in de ziekenhuizen. In totaal liggen er nu 1634 coronapatiënten in de ziekenhuizen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 59 minder dan dinsdag, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het gaat om het laagste aantal in bijna twee maanden.

Op de intensive cares liggen momenteel 449 coronapatiënten, 15 minder dan een dag eerder. Anderhalve maand geleden lagen er voor het laatst zo weinig mensen op de ic’s. Op de verpleegafdelingen daalde het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal met 44 tot 1185.

In de afgelopen 24 uur werden er 13 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic’s. Zo’n lage instroom kwam sinds eind oktober niet meer voor. Op de verpleegafdelingen werden 147 nieuwe patiënten binnengebracht.

