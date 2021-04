KAART | Corona piekt op en rond de Veluwe, voormalig zorgenkindjes in Overijssel vallen op

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 720 positieve coronatests bijgekomen in deze regio tussen gisterochtend en vanochtend. Dat zijn er 169 meer dan een dag eerder. De Veluwe valt in negatieve zin op. In de gemeenten op en rond het gebied zijn relatief veel nieuwe besmettingen geregistreerd. Voor Flevoland zijn de coronacijfers van afgelopen etmaal wél gunstig.

In de polderprovincie werden 104 positieve tests geteld. Een meevaller aangezien voorgaande twee dagen dat aantal boven de 130 lag. Ook in relatieve zin zijn de laatste cijfers gunstig. Met 25 nieuwe positieve tests per 100.000 inwoners doet Flevoland het - in verhouding tot andere veiligheidsregio’s - erg goed. Urk is de enige gemeente die rood kleurt op de kaart. Daar testten 12 mensen positief: 57 per 100.000 inwoners.

Slechter nieuws is er voor de regio Noord- en Oost-Gelderland. Daar kwamen 404 besmettingen bij, 116 meer dan gisteren. Sinds de piek begin januari kwam het aantal positieve tests slechts één keer eerder - op 27 maart -boven de 400 uit.

De besmettingen concentreren zich op en rond de Veluwe. De gemeenten Epe, Ermelo en Nijkerk kleuren rood op de kaart: dat betekent dat er meer dan 28 besmettingen per 100.000 inwoners zijn geteld. Ook in Apeldoorn testten relatief veel mensen (98) positief: 58 per 100.000 inwoners.

IJsselland

In IJsselland kwamen 82 meer besmettingen aan het licht dan een dag eerder: 212 in totaal. De problemen bevinden zich in het noorden van Overijssel. Steenwijkerland kleurt rood, dat was eind maart ook al vaak het geval. Daar kwamen 25 coronagevallen bij: 57 per 100.000 inwoners.

Buurtgemeente Zwartewaterland behoorde half maart tot de coronaprobleemgebieden in deze regio. Deze maand zijn er nog niet opvallend veel besmettingen geregistreerd, toch is de gemeente vandaag rood op de kaart vanwege 15 positieve tests: 66 per 100.000 inwoners.

Landelijk

In heel Nederland werden tussen gisterochtend en vanochtend 7833 positieve coronatesten geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds vorige week donderdag. Na drie dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen afgelopen etmaal wél weer wat gedaald. In totaal zijn nu 2525 patiënten met corona opgenomen, 33 minder dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van deze mensen liggen er 798 op de intensive care, een stijging van 22 patiënten. Dat is het hoogste aantal sinds eind april vorig jaar. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1727 coronapatiënten, 55 minder dan een dag eerder.

Sterfgevallen

Het aantal aan corona gerelateerde sterfgevallen blijft relatief laag. Afgelopen etmaal werd het overlijden van 19 coronapatiënten gemeld aan het RIVM. Dat wil niet zeggen dat zij allemaal in de afgelopen 24 uur zijn overleden, meldingen komen soms pas later binnen.

Sinds het begin van de uitbraak, ruim een jaar geleden, zijn in totaal ruim 1,3 miljoen Nederlanders positief getest. Het officiële dodental door corona staat op 16.701. De werkelijke aantallen liggen hoger.

