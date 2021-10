KAART | Corona rukt in onze regio sterk op: piek maanden niet zo hoog geweest

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal nieuwe coronagevallen in deze regio is fors toegenomen. Er zijn 496 mensen positief getest in de veiligheidsregio’s IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland tussen gisterochtend en vanochtend. Het is maanden geleden dit getal zo hoog lag.

Afgelopen weekend lag het aantal nieuwe besmettingen in de Stentor-regio nog onder de 300 per etmaal. Gisteren kwamen er 347 positieve tests bij, vandaag zijn dat er nog eens 149 meer. In de veiligheidsregio IJsselland zijn de problemen het grootst. Daar kwamen afgelopen 24 uur 207 positieve tests bij: sinds 19 juli lag dat aantal niet meer zo hoog.

Staphorst

Hét coronaprobleemgebied in IJsselland blijft Staphorst. Daar kwamen, in verhouding tot het aantal inwoners, opnieuw de meeste besmettingen bij van heel Nederland: 249 per 100.000 inwoners. In absolute zin waren het er 43 tussen gisterochtend en vanochtend.

Het totaal in Staphorst deze maand komt daarmee op 387 positieve tests. De vaccinatiegraad voor volwassenen ligt in de gemeente op 56 procent. De Hersteld Hervormde kerk in Staphorst maakte gisteren bekend maatregelen te nemen vanwege de corona-uitbraak.

IJsselland

Ook de gemeente Zwartewaterland, gelegen direct naast Staphorst, kleurt opnieuw rood op de coronakaart. Daar testten 19 mensen positief: 83 per 100.000 inwoners. In IJsselland zijn bovendien nog vijf gemeenten oranje op de kaart. Dat gebeurt wanneer er meer dan 27 besmettingen per 100.000 inwoners zijn geregistreerd in één etmaal.

Dat is het geval in Steenwijkerland, Kampen, Dalfsen, Raalte en Zwolle. In de provinciehoofdstad kwamen er 57 coronagevallen bij: 44 per 100.000 inwoners. Dat aantal lag niet meer zo hoog in Zwolle sinds 19 juli.

Noord- en Oost-Gelderland

In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland testten ook veel mensen positief: 182 in totaal. Dat was lange tijd niet gebeurd. Op 30 juli werd dit aantal voor het laatst overtroffen.

De aaneengesloten gemeenten Kampen, Oldebroek, Elburg, Nunspeet en Apeldoorn kleuren allen oranje op de kaart. In Apeldoorn noteerde, in absolute zin, het hoogste aantal positieve tests: 47. Omgerekend 29 per 100.000 inwoners. Heerde is de enige gemeente in de Stentor-regio met géén nieuwe coronagevallen.

Flevoland

In Flevoland werden voor het eerst sinds eind augustus meer dan 100 inwoners positief getest: 107 in totaal. Dat komt hoofdzakelijk doordat er zowel in absolute als relatieve zin behoorlijk wat nieuwe besmettingen aan het licht kwamen in Almere (58) en Lelystad (25).

Landelijk

Het aantal positieve coronatesten is ook in de rest van Nederland afgelopen etmaal explosief gestegen. Het RIVM registreerde 3746 nieuwe gevallen, het hoogste aantal sinds 29 juli. Vergeleken met vorige week woensdag, toen er 1909 coronagevallen werden geturfd, gaat het bijna om een verdubbeling.

GIsteren kwamen ruim 2900 nieuwe coronagevallen aan het licht. Het weektotaal komt nu uit op 19.644. Dat is 62 procent hoger dan het weektotaal tot en met vorige woensdag, de grootste toename op weekbasis sinds 18 juli.

Het RIVM gaf dinsdag al aan dat de verwachte najaarsstijging ingezet lijkt te zijn. Daarbij stijgt het aantal positieve testen in elke leeftijdsgroep. Het RIVM maakte ook bekend dat het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, verder aan het oplopen is.

Ziekenhuisopnamen

Opnieuw is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen toegenomen, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Momenteel behandelen intensive cares en verpleegafdelingen 524 patiënten met corona. Dat zijn er 12 meer dan dinsdag.

Het is de vijfde dag op rij dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen toeneemt. Op de verpleegafdelingen nam het aantal Covidpatiënten afgelopen etmaal toe met 13. De klinieken behandelen nu 387 coronapatiënten. Er werden afgelopen 24 uur 56 nieuwe mensen met het coronavirus onder de leden opgenomen op een verpleegafdeling.

IC

Op de ic’s liggen op dit moment 137 ernstig zieke coronapatiënten, per saldo 1 minder dan dinsdag. De ic’s zagen negen nieuwe Covidpatiënten binnenkomen, maar doordat er meer mensen werden ontslagen of overleden daalde het totaal aantal coronapatiënten op de ic’s toch.

Op de verpleegafdelingen werden afgelopen zeven dagen gemiddeld 50 nieuwe patiënten per dag opgenomen. Vorige woensdag stond dat weekgemiddelde nog op 41 nieuwe opnames per dag. Het weekgemiddelde van nieuwe ic-opnames is juist iets gedaald ten opzichte van een week geleden. Afgelopen zeven dagen werden er gemiddeld 9 nieuwe coronapatiënten per dag op de ic’s opgenomen, vorige week stond dat aantal op 10 patiënten per dag.

