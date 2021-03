KAART | Corona weer opgekrabbeld in Zwolle, hoogste piek in Flevoland sinds twee maanden

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 639 nieuwe coronagevallen gemeld in de veiligheidsregio's IJsselland, Flevoland, Noord- en Oost-Gelderland tussen gisterochtend en vanochtend. Dat is een lichte toename (27) ten opzichte van een dag eerder. In Flevoland werd het hoogste aantal positieve tests geteld in één etmaal sinds 14 januari.

In de polderprovincie kwamen afgelopen 24 uur 150 besmettingen aan het licht, dat zijn er 5 meer dan er gisteren werden gemeld. Toch kleurt geen enkele gemeente in Flevoland rood op de coronakaart. In Almere (47) en Zeewolde (30) kwamen per 100.000 inwoners de meeste nieuwe coronagevallen bij.

In Noord- en Oost-Gelderland nam het aantal positieve tests ook toe ten opzichte van een dag eerder: van 265 naar 301. In Bronckhorst (64) en Oldebroek (59) werden per 100.000 mensen de meeste besmettingen geregistreerd. In Apeldoorn telden de GGD’s afgelopen etmaal 68 positieve tests: 42 per 100.000 inwoners. Sinds twee weken loopt het aantal besmettingen daar - enkele kleine dalingen daargelaten - gestaag op.

IJsselland

In IJsselland bleken 188 mensen het coronavirus onder de leden te hebben de laatste 24 uur. Een lichte daling van het aantal nieuwe besmettingen (12) ten opzichte van een dag eerder.



Zwartewaterland telde met 17 nieuwe coronagevallen relatief de meeste positieve tests: 75 per 100.000 inwoners. Sinds een maand geldt die gemeente als coronabrandhaard. Ook in Steenwijkerland (75 per 100.000 inwoners) kwamen relatief veel besmettingen aan het licht.

Zwolle & Deventer

In Zwolle zijn vijf van de laatste zes dagen meer dan 40 positieve tests geteld in één etmaal. Dat aantal werd in februari niet één keer aangetikt. Afgelopen 24 uur waren het er 51: 40 per 100.000 inwoners.



In Deventer zijn er aanzienlijk minder positieve tests. Daar schommelt het aantal nieuwe besmettingen de laatste dagen tussen de 20 en de 30. Afgelopen etmaal waren het er 22 (ook 22 per 100.000 inwoners).

Landelijk

In heel Nederland werden tussen gisterochtend en vanochtend 6340 positieve tests geteld, 662 minder dan zondag. Ook vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen is het aantal nieuwe besmettingen lager. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 6481 besmettingen per etmaal.

Op maandagen en dinsdagen ligt het aantal nieuwe gevallen vaak onder het weekgemiddelde, doordat minder mensen zich in de weekeindes laten testen. In de loop van de week komt het aantal nieuwe gevallen boven dat gemiddelde uit. In de afgelopen drie dagen kwamen de besmettingscijfers iedere keer dik boven de 7000 uit. Dergelijke hoge aantallen kwamen sinds begin januari niet meer voor.

Ziekenhuisopnamen

Ziekenhuizen behandelen momenteel 2193 coronapatiënten, het hoogste aantal sinds begin februari. Rond de jaarwisseling lagen bijna 2900 mensen in een ziekenhuis vanwege corona. Eind april zou dat niveau weer bereikt kunnen worden. ,,Dat is voor ziekenhuizen te doen, maar ze worden dan wel in toenemende mate gedwongen de reguliere zorg en de urgente zorg voor zich uit te schuiven”, aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

,,De ruimte om te versoepelen is heel beperkt. Het aantal besmettingen en het aantal patiënten zijn hoog. Hoger dan op de momenten afgelopen jaar waarop we besloten de maatregelen aan te scherpen. En we stijgen. Als je dat bij elkaar zet, is het vragen om problemen om te versoepelen.”

