KAART | Corona wint terrein in Gelderland, situatie Zwartewaterland blijft zorgelijk

Check jouw plaatsEr zijn het afgelopen etmaal 411 positieve coronagevallen gemeld in deze regio. Dat zijn er 35 meer dan gisteren. Deze toename komt vooral door een forse stijging in Noord- en Oost-Gelderland. In de regio IJsselland en Flevoland waren juist wat minder besmettingen. Het aantal coronagevallen in zorgenkindje Zwartewaterland is iets afgenomen.

Zwartewaterland blijft als enige gemeente in de regio echter rood gekleurd op de coronakaart met aantal besmettingen. Afgelopen 24 uur testten 13 mensen positief: omgerekend 57,3 per 100.000 inwoners. Dat zijn er wel iets minder dan gisteren toen er 15 mensen positief werden getest. In de gemeente Zwartewaterland zijn vooral veel besmettingen in Genemuiden. De GGD richt daarom in Genemuiden een tijdelijke testlocatie in, zoals eerder ook in Staphorst gebeurde.

Na Zwartewaterland zijn Harderwijk (53,7 positieve tests per 100.000 inwoners), Ommen (50 per 100.000) en Steenwijkerland (43,1 per 100.000) de gemeentes die het het minst goed doen. In Harderwijk zijn er in 24 uur tijd 26 positieve testen bijgekomen. Dat zijn er de afgelopen weken niet zoveel geweest. Een dag eerder waren dat er nog slechts negen.

Bij een vergelijking van het aantal besmettingen met een dag eerder valt van veiligheidsregio’s van het Stentor-gebied vooral Noord- en Oost-Gelderland op. Daar groeide het aantal positieve besmettingen met 57 naar 223 in 24 uur tijd. In IJsselland (112, 19 minder) en Flevoland (76, 2 minder) is het aantal positieve testen juist iets afgenomen.

In de hele regio zijn twee positieve uitschieters: Urk en Olst-Wijhe. Daar zijn de afgelopen 24 uur amper positieve coronatesten van inwoners gemeld door het RIVM. Van Urk helemaal geen en van Olst-Wijhe slechts één. Op Urk zijn al vijf dagen op rij geen positieve testen gemeld.

Besmettingen boven gemiddelde

In het hele land zijn er afgelopen etmaal 4727 nieuwe besmettingen bijgekomen. Dat is iets boven het gemiddelde, want in de afgelopen week registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gemiddeld 4470 gevallen per etmaal. Dat gemiddelde begint de laatste tijd wat stabieler te worden.

Amsterdam telde het hoogste aantal positieve tests. In de hoofdstad werd het virus bij 224 inwoners vastgesteld. Rotterdam telt 147 nieuwe gevallen en Den Haag 131. Daarna volgen Zaanstad (77) en Tilburg (76). De gemeenten Utrecht en Oss telden beide 73 bevestigde besmettingen.

Weinig sterfgevallen voor vrijdag

Het aantal sterfgevallen door corona steeg afgelopen etmaal met 32. Voor een vrijdag is dat bijzonder weinig, het is het laagste aantal op een vrijdag sinds 16 oktober.

Sinds het begin van de uitbraak, iets meer dan een jaar geleden, zijn meer dan 1,1 miljoen Nederlanders positief getest. Het aantal sterfgevallen kan in de loop van volgende week boven de 16.000 uitkomen. De werkelijke aantallen besmettingen en coronadoden liggen hoger.

Daling coronapatiënten in ziekenhuizen

Voor de derde dag op rij daalt het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen, ook al is de afname heel gering. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1911 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er twaalf minder dan op donderdag. Sinds dinsdag is het aantal opgenomen patiënten met 73 gedaald.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1370 coronapatiënten, veertien minder dan op donderdag. Het aantal patiënten op de intensive cares steeg een heel klein beetje, van 539 naar 541. Dat aantal schommelt al ongeveer een maand tussen de 500 en 550.

Ziekenhuizen hebben afgelopen etmaal 224 nieuwe coronapatiënten opgenomen, tegen 198 op donderdag. In de afgelopen week belandden gemiddeld 213 coronapatiënten per dag op een intensive care of verpleegafdeling. Ook dat gemiddelde is redelijk stabiel, al ongeveer een maand schommelt het aantal opnames rond de 200.

