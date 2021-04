KAART | Corona wint terrein in Staphorst en Urk, positief nieuws voor Gelderse gemeenten

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 669 positieve coronatests bijgekomen in deze regio tussen gisterochtend en vanochtend. Dat zijn er 70 minder dan gisteren. In de regio Noord- en Oost-Gelderland vallen de cijfers - na drie beroerde dagen - eindelijk een keer mee. Staphorst en Urk vallen opnieuw in negatieve zin op.

In Noord- en Oost-Gelderland kwamen afgelopen etmaal 271 nieuwe coronagevallen aan het licht. Dat is aanzienlijk minder dan de voorgaande dagen waarin achtereenvolgend 570, 417 en 421 positieve tests werden geregistreerd. De gehele Veluwe kleurt nu oranje op de coronakaart: een teken dat er tussen de 28 en 56 besmettingen per 100.000 inwoners zijn geregistreerd. Eerdere dagen waren veel plaatsen nog rood.

Alleen de gemeente Berkelland is in Noord- en Oost-Gelderland nog rood vanwege 26 positieve tests: 59 per 100.000 inwoners. In Apeldoorn bleken 56 mensen het virus onder de leden te hebben: dat aantal is lager dan de vier dagen ervoor.

In IJsselland kwamen er 68 meer coronagevallen bij dan een etmaal eerder: 241 in totaal. Dit aantal ligt iets boven het gemiddelde van deze veiligheidsregio in de maand april. Net als een dag eerder is Staphorst de gemeente met relatief de meeste nieuwe besmettingen: 93 per 100.000 inwoners (16 in absolute zin). Ook buurtgemeente Zwartewaterland (79) en Raalte (63) kleuren rood op de coronakaart vanwege relatief veel positieve tests per 100.000 inwoners.

Urk

In Flevoland tekent zich eenzelfde beeld af als de laatste drie dagen. Hoofdstad Lelystad doet het met iets meer dan 30 nieuwe positieve tests per dag niet goed én niet slecht in verhouding tot omliggende gemeenten.

Op Urk wint corona verder aan terrein. Afgelopen etmaal testten 18 inwoners positief: 86 per 100.000 inwoners. Het virus leeft er weer op nadat in de maanden februari en maart slechts 107 Urkers positief testten. In april ligt het aantal besmettingen al op 323.

Ziekenhuisopnamen

Het aantal coronapatiënten op de Nederlandse intensive cares is vandaag gestegen met 25, de grootste toename sinds 7 april. In totaal liggen nu 841 mensen met corona op de ic’s, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het aantal Covid-19-patiënten op de ic’s is bijna een jaar niet zo hoog geweest als vandaag . Op 28 april 2020 lagen er voor het laatst meer coronapatiënten op de intensive cares. Dat waren er op die dag 861.

Het aantal coronapatiënten op de ic’s laat de afgelopen dagen flinke schommelingen zien. Zaterdag nam het aantal nog af met 21, de grootste daling sinds half maart. Ook vrijdag nam het aantal af, terwijl donderdag nog de grootste stijging sinds 8 april werd gemeld.

Er liggen momenteel 381 non-Covid-19-patiënten op de ic’s, 32 minder dan een dag eerder. De totale bezetting op de ic’s nam dan ook af, tot 1222 bedden. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten zondag af met zeven, tot 1691. In totaal liggen nu 2532 mensen met Covid-19 in de Nederlandse ziekenhuizen, achttien meer dan een dag eerder.

