KAART | Corona wint weinig terrein in grote steden Oost-Nederland, Zwartewaterland blijft worstelen

In de veiligheidsregio's IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland zijn tussen gisterochtend en vanochtend 376 positieve testen geteld, vrijwel hetzelfde aantal als een etmaal eerder. Twee gemeenten in de regio kleuren rood op de coronakaart.

Het is al de vierde dag op rij dat Zwartewaterland deze twijfelachtige eer te beurt valt. Afgelopen 24 uur testten 15 mensen positief: omgerekend 66 per 100.000 inwoners. Sinds 22 februari bleken 193 inwoners in deze gemeente het coronavirus onder de leden te hebben. Burgemeester Eddy Bilder vermoedt dat het gaat om de Britse variant die rondgaat in Genemuiden en omstreken.

De andere gemeente die rood kleurt is Ommen: daar werden ook 15 mensen positief getest. Dat zijn er 83 per 100.000 inwoners. In positieve zin vallen de gemeenten Urk, Nijkerk, Oldebroek, Heerde en Staphorst op met 0 of slechts één besmetting in het afgelopen etmaal.

Rustig vaarwater

De verschillen ten opzichte van een dag eerder zijn in de veiligheidsregio's van het Stentor-gebied te verwaarlozen: IJsselland (132, 5 minder), Noord- en Oost-Gelderland (166, 2 meer) en Flevoland (78, 10 minder).

De grote gemeenten in de regio - Deventer, Zwolle, Apeldoorn en Lelystad - kleuren al dagen geel of lichtoranje op de kaart. Een teken dat er geen zorgelijk aantal coronagevallen wordt geregistreerd. Lelystad haalde relatief het hoogste aantal besmettingen in één etmaal deze week: 32 positieve tests per 100.000 inwoners.

Landelijk

In totaal telde het RIVM tussen gisterochtend en vanochtend 4161 nieuwe coronabemettingen. Dat zijn er minder dan het gemiddelde van de afgelopen week, dat op 4532 positieve tests per dag staat. Het aantal positieve coronatesten begon eind december gestaag te dalen, maar de afgelopen weken was weer sprake van een toename.

Ziekenhuisopnamen

De ziekenhuizen in Nederland behandelen weer iets minder coronapatiënten dan een dag eerder. Momenteel liggen 1923 mensen in een ziekenhuis vanwege corona. Dat zijn er 23 minder dan gisteren en 61 minder dan op dinsdag.

Het aantal opgenomen coronapatiënten is nu twee dagen op rij gedaald. Daarvoor was het aantal juist drie dagen achter elkaar gestegen, met in totaal 175. Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen schommelt nu bijna een maand tussen de 1800 en 2000.

Verpleegafdelingen

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1384 coronapatiënten. Dat is een daling van 13 ten opzichte van gisteren. Sinds dinsdag is het aantal patiënten op die vleugels met zestig gedaald. Het aantal patiënten op intensive cares is behoorlijk stabiel. Al ongeveer een maand schommelt dat aantal tussen de 500 en 550. Afgelopen etmaal daalde het van 549 naar 539.

Ziekenhuizen namen afgelopen etmaal 198 nieuwe coronapatiënten op, tegen 226 op gisteren en 280 op dinsdag. In de afgelopen week belandden gemiddeld 212 nieuwe coronapatiënten per dag op een verpleegafdeling of intensive care. Dat gemiddelde daalde voor het eerst in een week.

