KAART | Coronabesmettingen dalen en dalen en kleurenkaart wordt lichter, maar Ommen van 0 naar 11

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland blijft afnemen. Nog maar vier gemeenten in deze regio kleuren lichtoranje, de rest zit allemaal onder de 7 nieuwe coronagevallen op 100.000 inwoners en is daarmee grijs. Ommen is na de 0 van vrijdag met de 11 van zaterdag niettemin koploper.

Het aantal positief geteste mensen in de verschillende Veiligheidsregio's in dit gebied is ten opzichte van vrijdag opnieuw afgenomen. Zo doken zaterdag in IJsselland 20 nieuwe besmetting op, terwijl het aantal nieuwe gevallen een dag eerder nog op 23 lag. Ook in Noord- en Oost-Gelderland een daling (va 31 naar 22) en een terugval in Flevoland, waar het aantal positieve tests van 11 naar 10 zakte.

Van donker- naar lichtoranje

In deze regio kleuren vier van de gemeenten nog lichtoranje, wat betekent dat daar meer dan 7 nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners zijn geconstateerd. Putten, dat vrijdag nog donkeroranje kleurde met 29 positieve tests, staat zaterdag op 8,3. In Ommen duikt corona plots weer op. Die gemeente in het Vechtdal scoorde vrijdag nog een 0, maar een dag later 11,1. In absolute zin betekent het dat 2 van de pakweg 18.000 inwoners zich positief hebben laten testen.

Hoewel de kleurenkaart zich gunstig ontwikkelt, stijgt het aantal gemeenten met überhaupt nieuwe besmettingen. Zo werden vrijdag in vijftien gemeenten helemaal geen inwoners positief getest. Een dag later is dat in ‘slechts’ twaalf gemeenten nog het geval.

Afgelopen etmaal zijn er landelijk gezien 713 nieuwe coronabesmettingen bij het RIVM geregistreerd. Het is de derde keer deze week dat het aantal bevestigde besmettingen onder de duizend duikt.

Sterfgevallen dalen

Het weekgemiddelde ligt nu eveneens onder de duizend: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 957 positieve tests per dag geregistreerd. Vrijdag lag dit gemiddelde nog op 1032 en vorige week zaterdag op 1493. Het aantal sterfgevallen als gevolg van corona nam zaterdag toe met drie. Dat aantal dat dagelijks wordt gemeld is daarmee voor de elfde dag op rij lager dan tien. Afgelopen zeven dagen werden in totaal negentien nieuwe sterfgevallen als gevolg van corona geregistreerd.

In Amsterdam hoorden tussen vrijdag- en zaterdagochtend 51 mensen dat ze besmet waren geraakt. In Den Haag kregen 39 inwoners een positieve testuitslag, in Utrecht en Rotterdam waren dat er respectievelijk 21 en 20 en in Amersfoort 18.

