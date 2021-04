KAART | Coronabesmettingen in Oost-Nederland dalen, Olst-Wijhe scoort als een van de slechtste van het land

CHECK JOUW GEMEENTENa een paar dagen van stijging, is er vandaag in Oost-Nederland een daling te zien van het aantal nieuwe coronabesmettingen. In de afgelopen 24 uur werden er in deze regio 698 mensen positief getest, 52 minder dan gisteren.

IJsselland en Flevoland laten een daling zien, Noord- en Oost-Gelderland juist een stijging. In Flevoland kregen de afgelopen 24 uur 127 mensen een positieve testuitslag, 37 minder dan gisteren. In IJsselland werden 175 besmettingen genoteerd, 39 minder dan een dag eerder. Noord-en-Oost-Gelderland registreerde 396 nieuwe coronagevallen, 27 meer dan gisteren.

Olst-Wijhe, dat gisteren uit het niets donkerrood kleurde, behoort vandaag gemiddeld tot een van de slechts scorende gemeenten van het land. Zeewolde schiet ook naar de donkerrode kleur. Daar is het gemiddelde aantal besmettingen meer dan verdrievoudigd . Apeldoorn behoort absoluut 105 besmettingen tot één van de plaatsen met de meeste besmettingen van het land.

Positieve uitschieter is Brummen. Daar werden minder dan 7 besmettingen per 100.000 inwoners genoteerd, daarmee haalt Brummen de beste mogelijke score.

Weekgemiddelde voor het eerst sinds vier weken gedaald

In heel Nederland zijn er de afgelopen 24 uur 7296 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat zijn er minder dan de afgelopen twee dagen. Door deze cijfers is het weekgemiddelde voor het eerst sinds vier weken gedaald. In de afgelopen zeven dagen zijn 51.750 positieve tests gemeld.

Rotterdam testte met 348 absoluut gezien opnieuw de meeste besmettingen. Amsterdam telde er 288, Den Haag 268, Utrecht 148, Tilburg 119 en Apeldoorn 105.

Aantal mensen op de ic's boven de 700

Het aantal coronapatiënten dat wordt behandeld op de intensive cares is met 17 gestegen naar 705. Het is voor het eerst sinds 11 januari dat dit aantal boven de 700 uitkomt.

Ook het totale aantal mensen met corona in de ziekenhuizen is gestegen. In totaal liggen er 2230 Covid-patiënten in het ziekenhuis, drie meer dan donderdag. 1625 van hen liggen er op de verpleegafdelingen, dat zijn er veertien minder dan een dag eerder.

Het aantal nieuwe opnames blijft stijgen. In de afgelopen 24 uur zijn 324 coronapatiënten opgenomen op een verpleegafdeling of intensive care. Voor een vrijdag is dat het hoogste aantal sinds 25 december. In de afgelopen dagen zeven dagen meldde het LCPS 2097 nieuwe opnames, gemiddeld 299,6 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 6 januari.

